Falsi profili per parlare di politica 

Si chiama Marco De Marco, è ferratissimo sui temi che riguardano il futuro della città di Carbonia, non appena sui social si parla di elezioni interviene con opinioni e consigli, ma c’è un problema: questa persona non esiste.

Ufficialmente la campagna elettorale non è ancora iniziata, ma da tempo sui gruppi social di Carbonia, numerosi profili falsi tengono banco nelle discussioni che interessano la città. Spinti dal presunto anonimato, cercano di indirizzare le opinioni altrui. Benché non compaiano mai col loro vero nome, alcuni sono facilmente riconducibili a persone in carne ed ossa. Il più agguerrito ha almeno 5 profili fake, ossia false identità virtuali, ma potrebbero essere anche di più. È convinto che nessuno conosca la sua vera identità ma in tanti lo hanno individuato con matematica certezza. Usa diversi nomi, a volte indossando i panni del sesso opposto. Interviene sulle discussioni che riguardano il futuro di Carbonia, soprattutto in vista delle prossime elezioni comunali.

È uno dei casi più eclatanti di questa prima fase della campagna elettorale, dove per ora in pochi vogliono esporsi, e non si capisce ancora da quale parte si schiereranno. Convinti di non essere mai individuati perché sotto mentite spoglie, si lanciano in discussioni sui social utilizzando nomignoli e pseudonimi: «Ai miei tempi chi voleva colpire in anonimato poteva utilizzare al massimo volantini non firmati o scritte sui muri – racconta Antonello Dessì, politico di lungo corso – ma anche in quei casi eravamo bravi ad individuare gli autori, o quantomeno i mandati. Non c’è nulla di più vile che voler colpire l’avversario nascondendosi dietro ad un falso nome».

Molti cittadini sono portati a fidarsi di queste persone, soprattutto per via dei numerosi amici in comune, ma spesso le “amicizie” sui social si accettano senza troppe domande:«<Capita di intervenire per bloccare discussioni che prendono una piega polemica – racconta Giorgio Secci, uno degli amministratori di un gruppo Facebook dedicato a Carbonia – accertato che si tratta di fake, siamo costretti a buttarli fuori dal gruppo. Chi vuole dire la propria opinione è sempre ben accetto, ma deve metterci la faccia».

È il caso di “Compagno Pisellino”, altra identità fasulla, con tanto di foto del più famoso personaggio di Braccio di Ferro. Spesso entra a gamba tesa nelle discussioni di politica, pronto a rilasciare patenti di onestà. Scrive commettendo grossolani errori di grammatica tanto che in tanti giurano possa trattarsi di un uomo di mezza età di Carbonia che scrive allo stesso modo.

«Una volta venne divulgato un volantino anonimo con accuse pesanti, era anche ben scritto, perché era mascherato da satira politica, ma non gli venne dato peso proprio perché privo di firma – ricorda Antonio Zidda, ex presidente del Consiglio comunale di Carbonia – è sempre meglio dosare le parole e firmarsi. Chi si nasconde dietro falsi nomi, potrebbe comunque essere chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti alla legge». Basta fare attenzione ai temi ricorrenti, come politica, ambiente, lavori pubblici o recensioni di locali, che subito nascono i primi dubbi. È sempre bene controllare da quanto tempo queste persone siano iscritte sui social, se gli amici in comune le conoscano, se abbiano foto riconducibili al territorio, elementi che aiutano a riconoscere un profilo falso. Ulisse Carrisi è un altro nome di fantasia, spesso parla di sport e di storia della città, come foto profilo usa il volto di Bekim Fehmiu, attore kosovaro: «In vista delle elezioni l’attività dei falsi profili si intensifica e dobbiamo correre ai ripari – spiega Roberto Abis, amministratore di un gruppo su Fb – faremo di tutto per evitare che personaggi falsi possano condizionare l’opinione pubblica».

