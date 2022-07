Falsi incidenti stradali? Assolti  

Erano accusati a vario titolo di avere, in concorso tra loro, organizzato falsi incidenti e danneggiato in maniera fraudolente le proprie auto al fine di ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative, in particolare da Arca Assicurazioni. Motivo per cui erano stati tutti rinviati a giudizio.

Giovedì la sentenza del giudice Mariano Carta, del Tribunale di Lanusei, li ha assolti con formula ampia: perché il fatto non sussiste. Sono Alessandro Melis, 48 anni, Maria Consolata Lai (42), Luigi Ganadu (59), Michael Saba, (34), Salvatore Lai (58), Robertino Deiana, Emanuela Ganadu (36), tutti di Jerzu, e Mariangela Deiana (61) di Cardedu.

Indagini

Le indagini coordinate dal pm, Nicola Giua Marassi, concluse nel 2018, avevano portato all’accertamento di diversi presunti falsi incidenti. Secondo l’accusa i sinistri denunciati, che vedevano coinvolte di volta in volta 2 o 3 persone nel ruolo di conducente, proprietario e carrozziere (Ganadu padre e figlia), non si erano in realtà mai verificati ma erano stati organizzati ad arte per truffare le compagnie di assicurazione, in particolare Arca assicurazioni. Gli episodi contestati e riassunti nei vari capi d’imputazione, sempre secondo l’accusa, si erano verificati a Jerzu tra il giugno 2010 e il giugno 2011. Tuttavia il procedimento ha evidenziato come non c’era alcun reato nei loro comportamenti.

Prosciolti