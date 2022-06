Falsi certificati per gli atleti stranieri 

Certificati di residenza falsi, mai rilasciati dal Comune e realizzati con uno scanner e delle stampanti, utilizzati per tesserare e far scendere in campo i propri atleti stranieri in competizioni federali. È destinata a far parlare molto l’indagine avviata dalla Procura di Cagliari dopo la segnalazione di anomalie inviata nelle scorse settimane dai responsabili dell’Anagrafe comunale di Sestu. Per il momento l’ipotesi di partenza è quella del falso, ma l’inchiesta potrebbe presto prendere altre direzioni.

I sospetti

A far scattare gli accertamenti è stata una richiesta di chiarimenti arrivata in Municipio circa due mesi fa da una federazione sportiva. Chiedevano di verificare l’autenticità di due, forse addirittura tre, certificati di residenza con firma digitale che erano stati prodotti da una società locale che impegna atleti stranieri.

I documenti erano stati utilizzati – a quanto pare – per completare la scheda personale dei tesserati che è stata consegnata alla federazione, ma non si sa se a produrli siano stati gli stessi atleti o i responsabili della società. Svolti i primi accertamenti, i funzionari dell’ufficio Anagrafe hanno subito capito che qualcosa non tornava: apparentemente c’era tutto, compreso il certificato di firma elettronico del dirigente, ma in realtà sia l’impostazione grafica che tutto il resto sarebbero stati del tutto difformi da quelli che normalmente rilascia il Comune ai cittadini. Approfondendo le ricerche, poi, è saltato fuori che gli atleti stranieri avrebbero sì presentato domanda di residenza, ma che la procedura ancora non si era chiusa.

L’inchiesta penale