Falsi agenti a caccia di sconti  

Si sono presentati alla reception dell’Arbatax Park resort sostenendo di essere agenti di polizia internazionale e dicendo di dover ispezionare le camere. Proprio in virtù dell’appartenenza a un fantomatico corpo di polizia hanno chiesto lo sconto sulle tariffe. Quando l’addetto, Daniele Todde, 36 anni, di Lanusei, ha manifestato qualche perplessità, uno dei due gli ha puntato la pistola addosso. Dopo un attimo di smarrimento, il dipendente alla reception è riuscito a dare l’allarme. Realizzato che il maldestro tentativo stava naufragando l’uomo e la donna si sono dileguati, ma le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciarli. Sono stati denunciati per violenza privata e minaccia aggravata con armi.

Il fatto

L’episodio risale ai primi giorni di settembre. La coppia era sbarcata in Ogliastra per una vacanza e si era presentata alla reception dell’Arbatax park, resort di fama internazionale che si sviluppa sulla collina di Bellavista, per acquistare un soggiorno. Volevano spendere poco o nulla. Ecco perché quando sono arrivati davanti all’operatore in servizio si sono spacciati per agenti appartenenti alla polizia internazionale. «Vogliamo vedere le camere», avevano esordito. L’addetto alla reception era rimasto di stucco davanti alla richiesta, quantomeno inconsueta. Poi, un istante dopo, i due polacchi avevano insistito. «Siamo poliziotti e vogliamo lo sconto sulla camera». Apriti cielo. Davanti alle resistenze dell’addetto alla reception avevano estratto una pistola con l’intento di essere più persuasivi.

Le indagini

La coppia, dopo aver compreso che lo stratagemma per tentare di estorcere un soggiorno a prezzi convenienti stava fallendo, si era dileguata, ripercorrendo in senso contrario via Capri. Ma gli accertamenti condotti dai carabinieri di Tortolì hanno permesso di rintracciarli. I militari hanno anche individuato l’auto, presa a noleggio, su cui si spostavano i due e sequestrato numerose carte di credito e il tesserino farlocco utilizzato per qualificarsi come agenti di polizia. La pistola usata per le minacce, invece, non è stata recuperata. Probabilmente i due se ne erano disfatti durante la fuga. Lo scomodo souvenir di una vacanza andata nel peggiore dei modi.