False assicurazioni, la truffa è sul web 

Prezzi convenienti, preventivo su carta intestata di ignare compagnie assicurative conosciute, contatti telefonici e assistenza continui, polizza inviata regolarmente dopo il pagamento. Sembra tutto in regola, invece è una truffa. Una delle tante che circola in Rete. E le vittime dei falsi siti Internet specializzati in assicurazioni sono sempre di più. Anche in città le denunce alle forze dell’ordine sono in costante crescita. Recuperare i soldi è praticamente impossibile. E alla fine oltre il danno c’è la beffa: c’è chi, convinto di avere la copertura assicurativa per la propria auto, fermato per un controllo o coinvolto in un incidente solo in quel momento scopre di avere tra le mani non una polizza ma carta straccia.

Il racconto

«Ho acquistato un’auto di seconda mano e cercato un’assicurazione tra i siti online», racconta un 46enne cagliaritano, tra le vittime del raggiro. «Ne ho trovato uno che sembrava in regola. Mi sono informato e non ho trovato stranezze sul web. Il prezzo era conveniente: 492 euro contro i 550-600 di altre assicurazioni. Mi sono registrato e sono stato contattato telefonicamente da una persona che si è presentata come intermediario». Nessun pagamento fino all’invio dei documenti dell’auto e della patente. «Mi sono fatto mandare un preventivo che è arrivato quasi subito. Era su carta di una nota compagnia assicurativa. Sembrava tutto regolare. Al momento del pagamento con carta di credito ci sono stati dei problemi. Mi è stato detto che avrei potuto fare tutto con una ricarica postepay. Quando ho pagato mi è cascato l’occhio sull’intestatario: un ventenne napoletano. Ho avuto i primi dubbi e ho provato a bloccare la transazione ma non era più possibile».

Il documento

Eppure il cagliaritano ha ricevuto anche via mail la polizza. «Ho chiamato la compagnia assicurativa, anche loro vittima di queste truffe, per chiedere se fosse tutto in regola. Quando ho comunicato il sito e il numero di telefono del tizio che mi ha dato l’assistenza, mi hanno subito detto che era un raggiro. Infatti non c’era traccia della mia polizza». Ha comunque presentato querela ai carabinieri della compagnia. Non è il solo. Le denunce sono in aumento. Chiamare il numero di telefono del finto agente non è servito: «Dopo un po’ è risultato inesistente. Cambiano schede periodicamente. L’aspetto preoccupante è che se non mi fossi accorto, avrei utilizzato l’auto convinto di avere una copertura assicurativa. E soltanto in caso di incidente o di un controllo delle forze dell’ordine avrei scoperto di avere una polizza falsa. Con tutte le conseguenze».

