«False accuse sui crolli in centro» 

Attualmente Sarigu è lontano dalla vita politica ma è stato assessore all’urbanistica, dal 2013 al 2015, nella giunta Argiolas. Continua a svolgere la sua professione da ingegnere. «Non ho intenzione di fare polemiche politiche», spiega subito l’ex segretario cittadino del Pd, «è pero necessario fare alcune precisazioni sulla questione legata al centro storico. Mi sono sentito tirato in ballo dalle parole del primo cittadino che lamenta come i crolli siano responsabilità delle scelte fatte in passato, cosa assolutamente non veritiera».

Ora arriva la replica dell’ex assessore all’urbanistica Antonio Sarigu, che contrattacca. «Siamo stati noi nel 2015 a dotare la città, per la prima volta, di un piano per il centro storico. Fino ad allora Monserrato era sotto salvaguardia e i vincoli erano molto più stringenti. In due anni noi abbiamo fatto tanto, loro in cinque cosa hanno fatto?».

Le ultime piogge hanno avuto l’effetto di un terremoto sul centro storico di Monserrato, numerosi i crolli e i cedimenti con il sindaco Tomaso Locci che ha tuonato contro le vecchie amministrazioni colpevoli – a suo dire – di aver ingabbiato con numerosi vincoli una parte della città.

Chi è

Il piano per il centro

E prosegue: «Monserrato fino al 2015 era in regime di salvaguardia, pochi gli interventi possibili in centro. Ampliamenti e frazionamenti all’interno del centro storico, seppur con dei limiti, sono già permessi dal 2015, grazie al piano particolareggiato per il centro storico, il Ppcs, che ha adottato l’amministrazione della quale ero assessore all’urbanistica. Strumenti questi fondamentali per la città che hanno visto la luce in due anni di duro lavoro di quello che era il mio assessorato».

Una precisazione, quella di Antonio Sarigu, che si spinge anche oltre: «Io anziché preoccuparmi di quello che hanno o non hanno fatto le vecchie amministrazioni» sono le sue parole, «penserei ad amministrare guardando al futuro. Anzi dovrebbero ringraziare il nostro lavoro perché se l’attuale amministrazione, che è in carica dal 2016 anche se c’è stata anche la sospensione di un anno per via del commissariamento, è riuscita ad approvare una variante al Ppcs è solo perché un Ppcs c’era ed era ancora valido».

La stilettata

E conclude con una stilettata: «Ecco, mi preoccuperei del fatto che in 5 anni siano stati in grado di approvare solo una variante al Ppcs che riguarda tra l’altro la parte più esterna al centro storico, quindi non il nucleo di quello vero e proprio. Noi in due anni abbiamo adottato il Piano urbanistico comunale, approvato il Pai, il Paes e anche il primo Piano particolareggiato per il centro storico, sia per la parte più centrale che per quella esterna».

