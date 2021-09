Falsa partenza, la peggiore dell’era Giulini 

Tre partite con Leonardo Semplici in panchina e altre tre, in otto giorni, sotto la guida di Walter Mazzarri. Ma per il Cagliari, guardando i numeri, non è cambiato nulla: un punto conquistato col primo tecnico (il 2-2 in rimonta in casa contro lo Spezia all’esordio) e un punto con il secondo (altro 2-2 all’esordio, stavolta all’Olimpico contro la Lazio). Il risultato è che i rossoblù restano ancorati al penultimo posto in classifica con appena 2 punti e fanno registrare la peggior partenza dopo sei giornate dell’era Giulini. Nelle ultime otto stagioni, infatti, il bottino minore è stato i 4 punti messi nel carniere dal Cagliari targato Zeman, che aveva centrato una vittoria, a Milano, contro l’Inter di, guarda caso, Mazzarri.

L’anno nero

Un record relativo, anche se fa male comunque. Perché il peggior inizio, dopo sei giornate, relativamente ai campionati a venti squadre resta quell’unico punticino conquistato in avvio del torneo 2008-09. C’era un giovane tecnico alla sua prima esperienza in A, Max Allegri da Livorno, e il Cagliari perse le prime cinque partite: in casa con Lazio (1-4) e Juventus (0-1) e fuori con Siena (2-0), Atalanta (2-0) e Lecce (ancora 2-0). A rompere il ghiaccio fu lo 0-0 casalingo col Milan cui seguì, nel turno successivo, il primo successo, a Torino contro i granata (1-0). E ancora una vittoria fuori casa con il Toro alla settima giornata sbloccò la stagione 2012-13. Ieri come allora il Cagliari era fermo a quota 2 punti dopo 6 partite, frutto dei pareggi con Atalanta e Palermo (doppio 1-1) e dei ko con Genoa, Roma (lo 0-3 a tavolino), Milan e Pescara, la partita che fece perdere la pazienza al presidente Cellino e la panchina a Ficcadenti. Panchina affidata alla coppia Lopez-Pulga, che partì col botto, passando a Torino con un rigore di Nenè. Oggi il Cagliari spera di sbloccasi alla settima, stavolta contro il Venezia. In un torneo che fa già pesare un -5 rispetto alla scorsa stagione (Di Francesco) e, addirittura, un -8 rispetto al campionato 2019-20 (Maran). Che, con 10 punti, rappresenta la migliore partenza dal 2004, insieme all’identico bottino della stagione 2011-12 (con Ficcadenti).

E a proposito di numeri megativi, a Napoli il Cagliari ha incassato altre due reti, arrivando così a un passivo di 15. Eguagliato così il record negativo di gol subiti dopo sei giornate, stabilito lo scorso anno con Di Francesco. Quest’anno, a livello di retroguardie ballerine nessuno ha fatto peggio dei rossoblù.

Record da evitare