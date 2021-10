Falò, alcol e spiagge pattumiera 

In questo periodo uno dei luoghi più frequentati per questa sorta di rave a cielo aperto, è appunto la spiaggia di via Sorrento. Distese di bottiglie sono abbandonate non solo sulla sabbia ma anche in una sorta di spazio recintato dove si trova un rudere a ridosso dell’arenile trasformato in un immondezzaio e dove non è rara la visita di qualche tossico alla ricerca di un luogo tranquillo dove iniettarsi la dose.

Il risultato di queste serate sfrenate è sotto gli occhi di tutti il mattino seguente: decine di bottiglie di birra e alcolici abbandonate sulla sabbia, cocci di vetro e tizzoni ancora ardenti. Succede in via Sorrento nella zona di Sant’Andrea, nell’arenile di fronte al centro velico, e anche a Margine Rosso e nelle altre insenature della costa, complice anche la maggiore possibilità di sfuggire a occhi indiscreti in questo periodo in cui le spiagge sono meno frequentate.

Rave improvvisati nelle spiagge della costa per notti ad alto tasso alcolico attorno a falò illegali.

I pericoli però restano enormi perché la mattina sono ancora tante le persone che si recano a fare una passeggiata sull’arenile o che ancora soprattutto nel fine settimana prendono gli ultimi scampoli di sole con il rischio di stendere l’asciugamano sopra i cocci di vetro o di mettere i piedi sui tizzoni ardenti.

L’arenile di via Sorrento

I residenti

La situazione è stata denunciata anche dai residenti. Tra questi Fabrizio Fadda che spiega: «I pericoli non sono solo nell’immediato» dice, «ma c’è anche il rischio che i cocci col tempo possano spargersi sull’arenile e che qualcuno possa fari molto male. C’è poi anche un altro rischio: sui social gira la voce che in quella spiaggia c’è il vetro e questo può indurre anche i turisti ad andare da un’altra parte con non poche ripercussioni considerato anche che li ci son diversi B&B. E questo per colpa di quattro delinquenti che nemmeno si preoccupano di utilizzare i vicini cassonetti». Inoltre, prosegue, «sarebbe opportuno che il centro velico si dotasse di telecamere perché man mano che con l’arrivo del freddo ci sarà meno gente in zona, potrebbero essere a rischio per qualche atto vandalico».

Margine Rosso

Fra i luoghi dei falò ad alto tasso alcolico ci sono anche Is Mortorius e Margine Rosso dove in passato sono stati rubati dai giardini delle case tavoli e sedie per utilizzarli come legna da ardere.

«Puntualmente arriva il fine settimana e complici ancora le belle giornate, ecco che le serate dei giovani hanno lo stesso finale che ormai si ripete da anni», spiega il presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «la parola d’ordine è divertimento ed è anche giusto che ci sia , peccato però che questo debba sfociare nella mancanza di ogni forma di educazione e rispetto». Inutile prosegue, «cercare colpe e colpevoli, nella società di oggi si è ramificata la consapevolezza che la legge latita e che spesso si rimane impuniti davanti ad episodi anche peggiori».

