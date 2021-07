Fallisce il colpo al distributore di benzina 

Fallito un colpo al distributore della Tamoil al 14esimo chilometro della vecchia Orientale sarda, dove alcuni sconosciuti arrivati con un furgone Ducato (risultato rubato il 5 luglio scorso a Cagliari) e di un camion Iveco (rubato a Selargius), hanno tentato di portarsi via la colonnina self-service situata all’interno dell'impianto di carburanti della società Tamoil.

Non è da escludere che i malviventi siano fuggiti temendo l'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, impegnati proprio nella zona in un servizio di prevenzione. Poco prima sulla vecchia Orientale sono transitati anche alcuni automobilisti: pare che qualcuno di loro si sia imbattuto su una pattuglia di carabinieri esternando i propri sospetti su uno strano movimento nel piazzale del distributore. I militari non erano lontani dal punto indicato. Sono arrivati a tutta velocità, trovando solo il Ducato e il furgone abbandonati dai malviventi che intuito il pericolo, si sono dati ad una precipitosa fuga, sicuramente a bordo di un’auto di appoggio.

Le ricerche

I carabinieri hanno subito contattato la centrale operativa della Compagnia di Quartu che su disposizione del comandante, il maggiore Valerio Cadeddu, ha inviato sulla vecchia Orientale diverse altre pattuglie che hanno setacciato il territorio nella speranza che i malviventi si fossero nascosti nelle vicinanze. Di loro, nessuna traccia. È invece seguito il sopralluogo nel distributore: i carabinieri vi hanno trovato i due mezzi, risultati rubati e con i quali sono arrivati i malviventi. Poi nient’altro, se non la colonnina self service danneggiata. A dimostrazione che i ladri siano stati davvero costretti ad una fuga precipitosa per sfuggire alle manette. Probabilmente la colonnina è stata legata ad una corda a uno dei due mezzi per cercare di sradicarla. Della fune non è stata comunque trovata traccia.

Le indagini

Già nella notte invece i carabinieri sono riusciti a risalire alla proprietà dei mezzi rubati che ieri ne sono tornati in possesso. Ora si cerca di dare un volto e un nome ai malviventi, almeno tre secondo le prime indagini. I militari hanno anche interrogato diverse persone dopo la convocazione nella caserma di Quartu, diventata sede dell’inchiesta. Sono state tutte rilasciate dopo aver dimostrato di non aveva nulla da fare con l’accaduto. Gli inquirenti sono soprattutto sulle tracce di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle stesse indagini. Nel tardo pomeriggio, si è parlato di due fermi: l’indiscrezione è stata seccamente smentita dagli stessi militari. C’è però la convinzione che le indagini siano già ad un bivio.