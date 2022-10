Falco dà la scossa al nuovo tridente e ripaga Liverani 

Fabio Liverani lo ha voluto con insistenza, fino all'ultimo giorno di mercato. E sabato, sorpresa tra le sorprese, gli ha concesso la sua prima volta da titolare, puntando deciso sulla sua qualità negli ultimi venti metri. Filippo Falco, detto “Pippo”, uno che con candore ammette di ispirarsi a Messi («cerco di capire i suoi movimenti»), non ha fallito l'appuntamento. Esterno alto nel tridente offensivo, mancino sulla destra a rientrare e cercare di ripulire il pallone nella rifinitura, ha dato tutto per tutti i 76 minuti in cui è rimasto in campo, fino all'uscita, dopo aver speso anche l'ultimo grammo di energia. Dando anche quelle risposte mancate nelle prime due uscite col Cagliari.

Questione di condizione

Al suo arrivo non si era nascosto, ammettendo di dover recuperare una condizione per lo meno accettabile: «Mi sono allenato con un preparatore, ma mi manca la partita». Lo scorso anno, con la Stella Rossa di Belgrado, si era preso la scena nella prima parte, salvo sparire dopo febbraio, quando è uscito dai radar di Stankovic. E quest'estate, a divorzio ormai deciso, Falco ha saltato la preparazione, in attesa dell'incastro giusto col Cagliari. Dove è stato voluto fortissimamente da Liverani, con cui l'esterno offensivo aveva vissuto due stagioni spettacolari a Lecce, forse le migliori della sua carriera. Solo la Sardegna, fino all'ultimo, quando Falco ha rinunciato a parte dell'ingaggio che gli garantiva la Stella Rossa per vestirsi di rossoblù, con la formula del prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo in caso di promozione.

La prima volta

Un mese per cercare di recuperare un minimo di condizione fisica, due panchine e poi, proprio il primo ottobre, l'esordio. Fabio Liverani lo butta dentro contro il Venezia, nella mezz'ora finale, sull'1-1. E Falco assiste al tonfo del Cagliari, che crolla con il punteggio finale di 1-4. Per lui 29' più recupero quasi da spettatore, senza mai entrare in partita. Stesso copione a Genova, quando entra a 26' dalla fine. Pochi palloni e addirittura un cartellino giallo. Falco sembra ancora molto indietro, ma in una settimana di allenamenti convince Liverani a dargli fiducia col Brescia. Missione compiuta, perché partendo da destra, l'ex Stella Rossa ogni volta che tocca palla accende la luce. Ci prova in fase conclusiva (di poco alto un colpo di testa), ma soprattutto quando c'è da impreziosire la giocata sulla trequarti. E sul 2-0 c'è la sua firma, con un pallone addomesticato, portato verso l'area del Brescia e smistato sulla destra per Di Pardo, che poi in area ha scaricato verso tre rossoblù, col tocco decisivo di Deiola. Un passo avanti nel gioco e nella condizione atletica. Falco ora spera di avere il bis ad Ascoli e di tener fede alla parola data nel giorno della sua presentazione: «Sono tornato in Italia dopo un'esperienza che mi ha arricchito, ma ora voglio riportare il Cagliari dove merita».