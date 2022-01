«Fadda non voleva uccidere Zdenka» 

Tanti, troppi dubbi sulla ricostruzione del pubblico ministero, una perizia medico legale che non ha sciolto i nodi dell’inchiesta e le contraddizioni dei testimoni: per il penalista Lorenzo Galisai la responsabilità piena di Francesco Fadda nell’omicidio della compagna Zdenka Krejcikova non è stata provata. Galisai ieri ha concluso così la sua arringa difensiva davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari: «Assolvete Francesco Baingio Fadda per non aver commesso il fatto». La morte di Zdenka Krejcikova, secondo il legale, non è stata il risultato di un atto volontario, di una condotta spietata con un obiettivo prefissato, ma l’esito tragico di un fatto per il quale non vi è la prova dell’azione materiale di Fadda. È la tesi sostenuta sin dal primo interrogatorio dallo stesso Fadda, che ha sempre escluso di avere accoltellato la compagna e di avere impugnato il coltello che colpì mortalmente la donna. Galisai ha osservato che se l’omicidio fosse stato premeditato, non sarebbe stato certo commesso davanti ad altre persone.

Le parole della bambina

Il pubblico ministero Paolo Piras ha chiesto la condanna all’ergastolo per Fadda. Il pm ha contestato anche la premeditazione e il reato di tortura ai danni delle figlie gemelle della vittima, le bambine hanno visto la madre morire. Zdenka Krejcikova, 41 anni, nazionalità ceca, dopo essere stata accoltellata in un bar di Sorso, venne abbandonata a Ossi, ormai agonizzante. I fatti risalgono al 15 febbraio del 2020. Galisai ha indicato come elemento a supporto della sua tesi, le dichiarazioni di una delle figlie di Zdenka Krejcikova. La bambina, subito dopo la morte della madre, disse che non era stato Fadda a colpirla. Confermando la versione di Fadda, che ha sempre detto che il coltello lo aveva la compagna e non lui. Un incidente? Un movimento incontrollato durante la collutazione? Per Galisai la prova della condotta di Fadda non c’è.

La perizia da rifare

Tutti gli accertamenti disposti dalla Procura, secondo Galisai, non sono serviti a sciogliere i nodi del caso. Ad esempio su una circostanza indicata dal pm come prova della violenza del gesto dell’imputato. Sempre secondo Galisai, non è stato spiegato perché la lama del coltello che ha ferito mortalmente Zdenka Krejcikova era piegata. Il processo riprenderà l’8 febbraio, con repliche e sentenza.