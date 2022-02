Fabio Furìa e il privilegio di suonare alla Wigmore Hall  

Cinquant'anni, di Iglesias, Furìa ha lavorato sodo per diventare uno dei bandoneonisti più apprezzati a livello europeo e l'evento di cui è stato tra i protagonisti nel Regno Unito è solo una delle molteplici esibizioni sui palcoscenici internazionali. «È stata un'esperienza straordinaria: sia per aver condiviso il palco con artisti fantastici, sia perché la sala può essere considerata la serie A della musica da camera. È stata costruita appositamente per questo e l'acustica è meravigliosa. Sono grato ad Andrea De Carlo che, ricevuto l'incarico del progetto dall'agenzia di José Maria Lo Monaco, mi ha contattato per formare la squadra di musicisti: è stato un ruolo inedito e di grande responsabilità, per 4 minuti ho suonato da solo. La considero un'esperienza di grande arricchimento, ho imparato tante cose fuori dal mio ambito consueto: abbiamo messo insieme le musiche di Monteverdi, Piazzolla con quelle popolari siciliane».

Fabio Furìa sapeva, soprattutto, che il pubblico di quella che è una delle sale più importanti al mondo non le manda a dire e non conosce vie di mezzo: «O applaude o fischia, se non gradisce, fino ad alzarsi e andarsene», conferma il bandoneonista di Iglesias appena rientrato dalla capitale britannica dove venerdì scorso ha suonato con l'Oblivion Ensemble (Andrea de Carlo, Javier Girotto, Lucia Adelaide De Nicola, Jadran Duncumb, Amleto Matteucci) per un concerto della mezzo soprano catanese José Maria Lo Monaco. Ecco perché esibirsi alla Wigmore è un privilegio e un rischio al tempo stesso. A lui è andata bene: «Come è finita la prima parte siamo stati sommersi dagli applausi, l'entusiasmo è stato grande e il pubblico è stato oltremodo caloroso».

Un bel po’ di tensione l'ha sentita, quando ha visto nel camerino le foto dei grandi: da Ferruccio Busoni a Sviatoslav Richter, fino ad arrivare a Joshua Bell, Maxim Vengerov, Andras Schiff. L’olimpo della musica da camera, con i protagonisti di ieri e di oggi, ha suonato alla Wigmore Hall di Londra.

Il giudizio più severo

Giocare in serie A

Talento e fatica

Si sente fortunato, Furìa, ma in realtà i suoi successi sono il frutto di passione, talento e impegno ostinato. Tanto che, a chi per anni gli ha ripetuto di lasciare la sua terra perché non avrebbe potuto offrirgli nulla, ha sempre risposto: «Quello che non c'è, lo farò io». Con la valigia sempre pronta ma le radici sempre ben piantate nella sua città, da cui mai ha pensato di staccarsi. A Iglesias continua a organizzare spettacoli di alto livello (dal Festival internazionale di musica da camera ai concerti estivi nel piazzale della galleria Porto Flavia con vista sul mare) e eventi formativi, quali la masterclass internazionale di bandoneon. Con lui non si può neppure dire “nemo profeta in patria”. «È vero, non posso certo lamentarmi di non essere riconosciuto dalla mia terra, a cui tengo moltissimo. Essere sempre presente, organizzare iniziative a Iglesias e nel territorio è anche un modo per manifestare la mia gratitudine.

