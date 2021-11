Fabio Aru torna in gruppo 

La RcsSport l’ha invitato e lui ha subito detto di sì. Fabio Aru ha partecipato a diverse iniziative ciclistiche da quando ha lasciato la carriera agonistica, ma non gli era ancora capitato di correre con i suoi colleghi professionisti. Lo farà sabato, nel Criterium che gli organizzatori del Giro d’Italia allestiscono nell’ambito dell’Expo 2020 Dubai.

La reazione

«Sono molto felice di partecipare a questa iniziativa come a tante che riguardano il mio mondo, quello del ciclismo», spiega prima della partenza per gli Emirati Arabi. «A Dubai verranno anche Ginevra e Valentina, staremo qualche giorno lì e ci sarà la possibilità di visitare l’Expò, perciò mi fa molto piacere». Aru non ha mai smesso di pedalare e di tenersi in forma. Ha pedalato anche in occasione del GiroSardegna, di cui è stato testimonial, poi alla Ciclopedalata di Borutta, quindi alla “NoiperVoi”, la manifestazione organizzata nelle Marche per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 2016. «No, non ho fatto allenamenti particolari per questa occasione», sorride. «È un Criterium, e comunque un paio d’ore in bici le faccio sempre, oltre ad aver iniziato a correre».

I protagonisti

La manifestazione si svolge su un circuito di 2100 metri e vede al via numerosi nomi illustri del mondo professionistico. Dalla maglia rosa del Giro, Egan Bernal, all’iridato a cronometro Filippo Ganna; dal tre volte campioen del mondo Peter Sagan all’olimpionico Simone Consonni, ad altri protagonisti della stagione come Andrea Fortunato (ha vinto sullo Zoncolan) e Marc Hirshi.