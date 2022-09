Express per Quartu, debutto con ritardo tra traffico e cantieri  

«Devo prendere due mezzi per andare al lavoro. Gli orari della coincidenza combaciano, mi auguro che questa nuova linea possa ridurre i tempi», commenta Annarita Trincas, che fa tutti i giorni Quartu-Cagliari e ritorno per lavoro. Nelle 22 fermate direzione Quartu (capolinea in via Brigata Sassari subito dopo il Ctm Point, quelle verso Cagliari sono 21) è un continuo saliscendi di persone, con qualche ritardo nei tempi nella prima parte, complici i lavori per la metropolitana tra via Dante e viale Cimitero, che porta a raggiungere il capolinea di Quartu dieci minuti oltre quanto previsto. «I mezzi pubblici aiutano, però il problema è dato dai ritardi e dalle attese», segnala Anna, una passeggera non certo soddisfatta, mentre in viale Marconi c’è chi si lamenta col conducente per l’aria condizionata non al massimo. Una avvio a singhiozzo migliorato nelle corse del pomeriggio, quelle con minore affluenza e traffico più light.

Di certo però c’è che la novità non è passata inosservata. Sono state tantissime infatti le persone che ieri, giorno del debutto ufficiale, hanno affollato il capolinea di Piazza Matteotti della linea Quartu Express. Alle 13.30, ora di punta, la corsa è al completo anche per un piccolo ritardo nell’arrivo del mezzo, dovuto al traffico. Tanti gli studenti, in aggiunta ai pendolari e a chi ha deciso di rinunciare per una volta all’auto.

Di express non ha tanto, visto che le fermate da piazza Matteotti a via Brigata Sassari, a Quartu, sono ben 22. E il tempo stimato, 25 minuti, per ora resta solo sulla carta. Ieri ce ne volevano almeno 10 in più.

I commenti

Tutto previsto

«In generale quando si introducono dei cambiamenti ci vogliono alcuni giorni di assestamento», spiega Carlo Andrea Arba, presidente del Ctm. «Nella prima giornata abbiamo risentito del traffico intenso della contemporaneità con l'inizio delle scuole per migliaia di studenti, che non può essere così significativo. La linea QEX vuole essere una linea diretta per Quartu Sant’Elena ed è stata più volte testata impiegando 25’ a tratta. Ovviamente i tempi di percorrenza sono una media dell’intero arco della giornata». Sulle tempistiche una precisazione sulle segnalazioni del primo giorno: «Nell’orario di punta e di uscita scolastica sicuramente il mezzo ha risentito, nella prima parte di percorso, del traffico intenso e dei lavori in via Dante e viale Cimitero per la metropolitana. Il pregio di questa linea si nota nella corsia preferenziale di viale Marconi, dove è sicuramente più rapida». Dato, quest’ultimo, che si nota in maniera evidente una volta superata via San Benedetto, così come in via Roma.

Le novità

Di certo c’è che la linea QEX rimodula i collegamenti fra le due città, con lo scopo di alleggerire il traffico delle auto private. Infatti è studiata per rendere vantaggioso spostarsi in bus con una frequenza maggiore rispetto a prima: una corsa ogni otto minuti, dal lunedì al sabato, la prima da Piazza Matteotti alle 4.55 e l'ultima completa fino al capolinea di via Brigata Sassari che parte alle 22.55. Una novità che modifica anche le due storiche linee 30 e 31, delle quali utilizza i due capolinea e il percorso originale: la prima ora transita su Selargius e Quartucciu (senza più fermarsi di fronte a Le Vele) sia all'andata sia al ritorno, mentre la seconda è stata soppressa definitivamente dal lunedì al sabato e rimarrà attiva soltanto la linea 31R, per la domenica e i festivi. Il bus Quartu Express utilizza le corsie preferenziali di via Dante e viale Marconi. Un vantaggio che ieri è sembrato relativo ma che nei prossimi giorni – assicura Ctm – consentirà di accorciare sia i tempi di attesa che di percorrenza.

