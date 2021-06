Export, luci della ripresa su Dubai 

Andare all’estero per scoprire nuovi mercati. È tutto dentro l’export il successo delle imprese, non più un’opzione ma un must per far business e crescere i fatturati. Il fiuto per gli affari guida le aziende sarde, più propense ora a varcare il Tirreno, anzi l’Italia, per seguire la nuova rotta della ripresa. Le luci di Expo Dubai sono un forte richiamo per l’Isola, soprattutto ora che il fondo Simest per l’internazionalizzazione è stato rifinanziato dal Governo. Da ieri sono stati riaperti i termini per i contributi (in tutto 1,6 miliardi).

Expo Dubai

Tra le occasioni più ghiotte che si affacciano all’orizzonte post pandemia figura l’Expo 2020 di Dubai, dicitura originaria della vetrina mondiale posticipata di un anno causa Covid: sei mesi (dal primo ottobre al 31 marzo 2022) ricchi di eventi a misura di ogni settore produttivo. Esserci farà la differenza, come ha sottolineato il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in un webinar con le imprese sarde: sicura la presenza del padiglione Italia «Paese che guarda al futuro e ha molto da offrire al mondo». Una vetrina nella quale potranno brillare le insegne isolane, eccellenze che già esportano (agricoltura, turismo, nautico, sughero, lapidei e innovazione tecnologica e digitale) e neonate aziende, interessate a investire in nuovi Paesi. Massimo Cugusi, da esperto trentennale di mercati esteri, spiega così tutto questo entusiasmo per l’Expo: «L’obiettivo vero non è fare business a Dubai ma da Dubai, capitale economica di un macro sistema che ruota attorno agli Emirati arabi uniti», dice, dopo aver guidato l’internazionalizzazione di tante imprese, molte sarde, come amministratore di Touché consulting. «Perché investire qui? Nell’area Menasa, che va dal Marocco fino all’India, un terzo della popolazione mondiale vive entro un raggio di 4 ore di viaggio da Dubai».

La via dell’export

Il problema delle imprese sarde è dunque quello di essere messe nelle stesse condizioni competitive di quelle grandi e forti del Nord. Perciò attendono che la Regione faccia la sua parte, con risorse proprie in aggiunta a quelle nazionali del fondo Simest. Richieste che le associazioni, Confindustria, Confapi e Coldiretti Sardegna, hanno messo nero su bianco in una lettera all’assessora all’Industria Anita Pili da cui si aspettano l’intervento in sede di assestamento di bilancio. «Ora è importante sostituire il sistema di agevolazione creato nel 2015 con il Programma regionale triennale dell’internazionalizzazione, cofinanziato con risorse europee del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020», spiega Giorgio Delpiano, presidente regionale Confapi.

Regione

«Mancano strumenti di supporto alle Pmi sarde e i dati del Patto per l’export, gestito da Simest, lo confermano: i soldi sono andati soprattutto al Centro Nord Italia, aggravando così il gap con il Mezzogiorno», scrivono le associazioni. Perciò alla Regione chiedono risorse ad hoc per coprire questo periodo di transizione e non lasciare le imprese a secco, in attesa che si vari un nuovo piano per l’internazionalizzazione. Diversamente gli investimenti all’estero rischiano di naufragare, dopo essere stati incentivati dalla stessa Regione.

