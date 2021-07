«Export, la Regione batta un colpo» 

Il tempo sta scadendo e la Regione deve dare un segnale: il timore è che l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sarde sia scomparsa dall’orizzonte delle priorità della Giunta. È questo il senso del messaggio che arriva dalla Sardegna che produce e che lavora con l’estero o vorrebbe farlo per farsi conoscere dall’altra parte del mondo. Perché oggi i mercati dove si gioca la sfida, Medio Oriente, Paesi asiatici e ancora Stati Uniti, sono complessi e riuscire a entrarci è difficile senza un’organizzazione alle spalle. Ossia risorse e progetti. Detto questo c’è l’Expo Dubai che bussa alle porte: sei mesi, da ottobre al 31 marzo 2022, ricchi di eventi in ogni settore. La domanda sorge spontanea: cosa sta facendo la Regione per far sì che le aziende sarde possano parteciparvi?

La richiesta

Il tema si riapre ora, mentre in Consiglio si discute della variazione di bilancio, passaggio determinante per vedere se e quante risorse saranno recuperate. È infatti in questa sede che le associazioni, Confindustria, Confapi e Coldiretti, si aspettano una risposta: «Confidiamo nella sensibilità dell’assessore all’Industria e della Giunta regionale», dice Luca Saba, direttore Coldiretti, «per le aziende agroalimentari sarde, in particolare, la partecipazione all’Expo Dubai è importante per un duplice motivo legato alla grande qualità dei propri prodotti: primo perché il Medio Oriente rappresenta un mercato ricchissimo soprattutto per il food, che vanta ancora molti spazi, secondo perché aiuterebbe a limitare i danni della crisi Covid sui mercati europei. Abbiamo un’occasione d’oro».

La Regione

L’assessora all’Industria Anita Pili garantisce «massimo impegno» e annuncia che ne parlerà con le associazioni. «L’accordo per Dubai è già nelle mani della presidenza della Regione», comunica Pili, «ci sono risorse destinate a Sardegna Ricerche per la partecipazione di start up alla fiera tecnologica: la delibera di Giunta è in corso di approvazione».

Lo scenario

Punto di riferimento è stato finora il Programma regionale triennale dell’internazionalizzazione, cofinanziato da risorse comunitarie 2014-2020. La sua vigenza è legata all’ultima proroga concessa fino a dicembre ma i fondi sono ormai esauriti. Finite anche le risorse Simest, per l’export non c’è altro. «Auspichiamo che nelle nuove misure», dice Massimo Cugusi, esperto di mercati esteri e amministratore di Touché Consulting, «la Regione premi iniziative imprenditoriali in forma aggregata, rete o consorzio, più in grado di contrastare la ridotta dimensione aziendale e assicurare il budget per l’investimento». Ci sono però difficoltà nei parteneriati, dovute a norme e vincoli troppo stringenti. Gianfranco Lai, altro consulente per i mercati internazionali, con M&T Italia, indica una strada alla Regione: «Non progetti di sinergia generici, ma programmi destinati a determinati settori e per determinate aree, messi a punto sentendo le aziende che, in questo modo, verrebbero indirizzate su target precisi: va cambiato lo schema originario dei progetti sui partenariati, reso più flessibile per cose più piccole, che però vanno avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA