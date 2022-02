Export del vino, si brinda di nuovo 

«Quest’anno, grazie anche a un nuovo accordo con un distributore americano, il volume venduto all'estero è quasi raddoppiato», dice con soddisfazione Tino Demuro, patron delle Cantine Surrau di Arzachena. «Il grosso lo abbiamo fatto negli Stati Uniti, ma dopo il picco della pandemia, siamo riusciti a ritagliarci uno spazio anche in paesi emergenti come la Colombia e riconfermarci in altri scenari come Germania e soprattutto Regno Unito, ritornato nei radar delle cantine sarde dopo che la Brexit ci aveva allontanato».

Le statistiche su scala nazionale diffuse dall’Unione italiana vino, che rispecchiano comunque anche l’andamento regionale, fanno segnare nei primi dieci mesi del 2021 un balzo di oltre il 13% delle esportazioni oltre confine per un giro di affari che sfonda il tetto dei 5,8 miliardi di euro con aumenti a doppia cifra percentuale per ogni tipo di tipologia, dal bianco al rosso, passando per le bollicine.

In alto i calici. Il vino sardo torna a festeggiare dopo un 2020 da dimenticare e registra lo scorso anno una crescita delle esportazioni degna delle stagioni precedenti alla pandemia. Le cantine dell’Isola sorridono al pensiero di aver riconquistato fette di mercato chiuse dall’emergenza sanitaria, ma anche convinto nuovi palcoscenici emergenti come quelli sudamericani e asiatici.

I numeri

Le cifre parlano chiaro, la riapertura di locali e ristoranti è stata determinante e, soprattutto per la Sardegna, la stagione turistica trascorsa a livelli molto vicini alla normalità, ha trainato i consumi verso numeri quasi inaspettati.

Demuro non nasconde la fiducia riposta sul 2022. «L’ultima annata è stata ottima e abbondante e se il turismo dovesse reggere le nuove ondate di contagi a fine anno potremmo festeggiare un’altra stagione positiva».

Prospettiva

Anche Valentina Argiolas, tra le responsabili dell’omonima cantina di Serdiana, conferma l’impennata delle richieste da oltre confine: «In alcuni mercati abbiamo superato i risultati ottenuti nel 2019. Dopo un 2020 deludente siamo infatti riusciti a tornare con successo negli Stati Uniti, in Germania e in Svizzera. Ma crescono anche altri paesi molto promettenti come Corea e Giappone. Per marchi consolidati nel panorama estero come il nostro è stato più semplice rimettersi in carreggiata, ma abbiamo comunque dovuto affrontare un terremoto nella distribuzione con negozi specializzati e e-commerce che hanno sostituito la domanda di alberghi e ristoranti. Uno squilibrio che speriamo possa affievolirsi nei prossimi mesi con un progressivo ritorno alla normalità»

Costi aumentati

Sulla testa delle nostre cantine pende però una spada pesantissima che rischia di vanificare tutti i successi ottenuti: quella dei costi di gestione, soprattutto nei consumi elettrici, schizzati anche per il settore vitivinicolo italiano e arrivati a pesare oltre mezzo miliardo di euro in più con tariffe triplicate negli ultimi due anni.

