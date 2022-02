Ex zuccherificio, lavori in alto mare 

Pagano regolarmente l’Imu per il terreno edificabile, ma finora non hanno potuto mettere neppure un mattone. La crisi economica stavolta non c’entra: a tenere legate le mani dei proprietari dei lotti che ricadono nella zona dell’ex zuccherificio sono solo intoppi burocratici. «La lottizzazione definitiva è stata approvata da tempo - tuona uno degli intestatari - ma non è stato ancora costituito il Consorzio tra Comune, lottizzanti e proprietari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione».

La storia

A giugno dello scorso anno il Comune aveva invitato i titolari delle aree in zona C2ru, in località Is Pasturas, a presentare manifestazione di interesse per la partecipazione diretta alle spese per la messa in opera di reti fognarie e idriche: per ogni metro cubo, una quota di 9,11 euro più Iva. La partecipazione alle spese da parte del Comune, si leggeva nell’avviso, sarebbe stata definita in relazione all’importo complessivo delle adesioni formalizzate. A carico delle casse civiche anche le spese per il coordinamento dell’iniziativa, compresi eventuali costi per progettazione, direzione, affidamento dei lavori e collaudi. La scadenza per l’adesione era fissata al 18 giugno, poi si sarebbe dovuto costituire il Consorzio «in forma semplificata attraverso un atto amministrativo contenente l’elenco dei partecipanti, le quote di contributo e il cronoprogramma dell’intervento». Le proposte di compartecipazione sono numerose, almeno una quindicina.

L’incontro

La scorsa settimana i proprietari dei lotti sono stati convocati dal dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna. «Ci è stato comunicato che entro sessanta giorni firmeremo le convenzioni» spiega uno dei cittadini che da tempo attende il semaforo verde per iniziare a realizzare le sua abitazione. Il rischio, però, è che il tempo si dilati ulteriormente tra predisposizione del progetto e realizzazione delle opere di urbanizzazione. «Nel frattempo noi paghiamo l’Imu sul terreno edificabile, senza poter costruire» aggiunge. Sono due le lottizzazioni di Pasturas Mannas che attendono si superi lo stallo burocratico. La prima riguarda una superficie complessiva di 17 mila 180 metri quadri, la seconda di poco più di 11 mila. Non tutti i proprietari hanno aderito alla proposta di lottizzazione, si procede dunque per stralci funzionali: in entrambi i casi sono sette gli insediamenti previsti. Se la scadenza annunciata dal dirigente comunale sarà rispettata, entro fine aprile i cittadini dovrebbero essere convocati per ratificare l’accordo, poi via alle opere di urbanizzazione.