Ex zuccherificio, la lunga via verso la legalità 

Dopo il blitz dei carabinieri che mercoledì scorso ha portato a un totale di 18 denunce e sette notifiche di allontanamento immediato da Villasor, in paese la domanda è: ora che ne sarà delle palazzine dell’ex zuccherificio? Gli edifici di via Togliatti sono da anni in un limbo burocratico che sembra infinito. Destinati all’accoglienza di almeno 32 famiglie sorresi bisognose, gli appartamenti sono invece occupati abusivamente da più di un decennio. Più di trenta abitazioni non possono essere date in consegna ai cittadini che ne avrebbero diritto. E oltre al danno la beffa: i soldi per la ristrutturazione della case erano già stati stanziati, ma l’occupazione abusiva non permette al comune di utilizzarli.

Patata bollente

«È una patata bollente che abbiamo ereditato nel 2017, quando è cominciato il nostro primo mandato», ha spiegato il (ri)eletto primo cittadino di Villasor, Massimo Pinna: «Queste case sono di proprietà del Comune ma è come se non ci appartenessero. Noi le vogliamo indietro. Vogliamo che la zona dove un tempo sorgeva lo zuccherificio Eridania possa essere una parte integrante della nostra comunità, socialmente e commercialmente. Erano stati anche stanziati 900mila euro dalla Regione per la ristrutturazione. Non li abbiamo usati e, a questo punto, ci chiediamo se basteranno. Potrebbe essere un quartiere tranquillo e vitale, e invece abbiamo visto gli illeciti scoperti con l’ultima operazione dei carabinieri».

Ferro, rame e inquinamento

L’operazione “Green Villas” potrebbe aver aiutato a velocizzare la macchina burocratica, ma il risultato e le tempistiche sono tutt’altro che scontati. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce un giro di affari illecito legato al recupero e alla rivendita di rifiuti (anche pericolosi): sono state bruciate batterie, materiali plastici e altro (con i relativi danni ambientali), ferro e rame venivano rivenduti. Il blitz ha permesso di allontanare dal paese sette individui che occupavano parte delle palazzine, considerati tra i punti di riferimento dell’associazione a delinquere. Si potrebbe pensare dunque che almeno sette di questi appartamenti siano stati “liberati” dopo questo allontanamento. «Non è detto», frena il sindaco: «Bisognerebbe constatare se ci vivessero con le famiglie. In quel caso allora le abitazioni sarebbero ancora occupate. La situazione non è semplice. Dei 32 appartamenti non tutti sono occupati, forse la metà è libera, ma viste le condizioni strutturali e sociali delle palazzine le famiglie bisognose non possono abitarci».