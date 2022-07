Ex sindaco assolto dopo 6 anni 

Tutti assolti. Il Tribunale di Sassari (presidente Giancosimo Mura, a latere Claudia Sechi e Monia Adami), dopo essersi ritirato per quindici minuti, ha chiuso un iter processuale lungo sei anni. A finire sotto la lente della procura erano state, nel 2016, cinque persone legate all’amministrazione comunale di Sorso, tra cui l’ex sindaco Giuseppe Morghen. Su tutti loro pendeva l’accusa di concorso in abuso d’ufficio perché avrebbero favorito sei cittadini del paese rendendoli beneficiari di ingiuste proroghe dei turni di servizio civico e del conseguente sussidio. Contratti di lavoro assegnati insomma scavalcando altri pretendenti, secondo le imputazioni, e causando un danno erariale. Ma dopo l’esposto presentato in procura da un consigliere comunale sei anni fa, il rinvio a giudizio nel dicembre del 2018, e il successivo dibattimento, di quelle condotte presunte non è rimasto nulla.

Accuse spazzate via

La sentenza dei giudici ha decretato infatti l’assoluzione perché il fatto non sussiste, oltre di Morghen, difeso dall’avvocato Nicola Lucchi, dell’ex responsabile del Terzo settore Pietro Nurra, assistito dal legale Gabriele Satta, dei due già referenti del Servizio politiche sociali Maria Bonaria Mameli e Walter Marchetiello, i cui difensori sono rispettivamente Umberto Marconi per la prima, Salvatore Porcu e Amedeo Mandras per il secondo e, infine, dell’ex assessore agli Affari sociali Angelo Agostino Spanu, difeso da Dario Annunziata. Anche il pm Mario Leo aveva chiesto lo stesso esito, pur presentandolo con formula diversa, sostenendo che il fatto non costituisce reato per difetto di dolo.

La difesa

A emergere dall’istruttoria dunque l’assenza di un profitto o di un danno indebito. Tesi portata avanti dal collegio difensivo dimostrando che non ci sono stati ammanchi nelle casse comunali ma anzi un risparmio di spesa proprio per uno degli elementi contenuti nelle imputazioni, quello dell’allungamento dei turni. I sei avvocati hanno infatti sostenuto che quest’ultimo passaggio ha permesso al Comune di Sorso di non dover rivolgersi a società esterne o in appalto per lo svolgimento dei lavori socialmente utili. Caduta anche l’ipotesi di altre persone danneggiate dalle conferme dei beneficiari perché, secondo i legali, non ci sono state altre domande da inserire nella graduatoria.