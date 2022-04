Ex sindaci uniti per occupare il Comune 

Sono quelli che nel 2017 erano capitanati dai candidati a sindaco Gianpietro Pili, attuale consigliere di minoranza e già sindaco per due legislature per il centrodestra dal 2002 al 2012, e Alessandro Murtas, del Partito dei sardi, anche lui ora nei banchi dell’opposizione. Fanno parte del gruppo, che molto probabilmente uscirà allo scoperto in questi giorni, anche il medico del paese Stefano Siddi, indipendentista, e l’informatore farmaceutico Valeriano Manca, un tempo con ProgRres. Presente anche Cristina Manca, da sempre del Partito democratico e sindaco dal 1992 al 2002.

A Terralba, il Comune più grande dell’Oristanese dove i cittadini saranno chiamati alle urne, sono giorni decisivi, tra incontri serrati e strategie da parte di chi vorrebbe fermare la scalata di Sandro Pili. In campo, infatti, scenderà una lista civica formata in parte dai consiglieri più votati delle due liste che cinque anni fa non avevano vinto le elezioni. I perdenti con successo insomma, ora uniti più che mai però, nonostante gli ideali diversi.

Un vero e proprio mix di coalizioni. Ma poco importa: questa volta a Terralba, pur di sbaragliare gli avversari, l’importante è stare uniti al di là delle idee politiche da sempre sbandierate. Del resto l’obiettivo è ambizioso: vincere le elezioni comunali in programma il 12 giugno. E quindi far sedere nei banchi della minoranza l’attuale sindaco Sandro Pili, moderato di centrodestra, architetto e capo ufficio tecnico del Comune di San Nicolò Arcidano, che tenterà il bis. Così ha riferito alcune settimane fa il primo cittadino che nel 2017 aveva vinto con 1864 voti.

Gli ex assieme

Il gruppo

Il candidato

Su chi però dovrà capitanare il gruppo ancora non c’è certezza. Il nome più accreditato è quello di Roberto Soru, ingegnere del Partito dei sardi, assessore all’Urbanistica quando era sindaco Cristina Manca. «Potrei essere io ma anche no - spiega Soru - Per ora non c’è nulla di certo. Stiamo cercando di terminare il nostro puzzle. Di certo c’è una convergenza marcata, un progetto condiviso da tutti».Sulla scelta di creare un gruppo formato da persone con diverse idee politiche Soru precisa: «Ora è l’unica strada da percorrere. Ai cittadini la politica di una volta non interessa più. Più coalizioni siamo meglio è, inutile fare tanti giri di parole. Devono scendere in campo però i migliori, questo è chiaro». E chissà se questa sarà la strategia vincente. O se nei prossimi giorni ci sarà qualche colpo di scena.

