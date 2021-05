Ex ragazza punita e umiliata 

Sequestro di persona, lesioni aggravate e violenza privata. Chiusa in tempo di record l’indagine della Procura di Brescia, sono queste le contestazioni mosse dal sostituto procuratore Alessio Bernardi al 25enne originario di Sant’Antioco ma trasferitosi a Lumezzane che, il 24 marzo, avrebbe costretto la sua ex ragazz a salire sul proprio furgone per poi costringerla a spogliarsi e a camminare nuda in un bosco.

In carcere

Difeso dall’avvocato Gianfranco Trullu, il giovane, Jonathan Patta, è rinchiuso dal giorno del suo arresto nel carcere di Brescia. Ora che l’indagine è chiusa, il difensore avrà diritto ad ottenere una copia del fascicolo e potrà decidere se far interrogare il proprio assistito o presentare ulteriore documentazione (o memorie), prima che il pubblico ministero proceda con la richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda ha inizio a Pompiano, dove la coppia aveva litigato in tarda serata, tanto che qualche passante aveva anche chiamato i carabinieri. Ma all'arrivo dei militari di Orzinuovi, nella piazzola non c’era più nessuno. Le indagini aveano poi permesso di capire, attraverso alcune telecamere, che la giovane sarebbe stata costretta con gli schiaffi a salire sul furgone. Da li era scattata la caccia all'uomo, conclusasi con uno stratagemma: contattata la ragazza, i carabinieri avevano fatto credere che la coppia doveva presentarsi in caserma per via di un incidente di qualche giorno prima, ma all’arrivo il 25enne era stato arrestato. Il racconto della presunta vittima aveva poi permesso di scoprire che i due avevano raggiunto Vestone e lì la vittima sarebbe stata costretta a camminare nuda in un bosco per chiedere scusa del fatto di aver manifestato l’idea di interrompere la relazione.

Gli accertamenti

Terminati gli accertamenti della Procura, il pm ha così contestato il sequestro di persona per «aver privato della libertà» la ragazza «trascinandola con violenza e caricandola con forza sul furgone per poi partire a tutta velocità», le lesioni aggravate per averle procurato “contusioni multiple” e violenza privata per averla costretta a spogliarsi e a vagare nuda nei boschi. «Stiamo ipotizzando di farlo prima sentire dal Gip per poi decidere se chiedere una perizia psichiatrica», spiega l'avvocato Trullu, «in ogni caso opteremo per un rito abbreviato».

