Ex poliziotto narcotizzato e rapinato 

Conosceva la 42enne da tempo e così quando si è presentata sotto casa sua, nel quartiere di Sant’Elia, per un saluto, l’ha fatta entrare: con lei c’erano un’amica e un uomo. Si sono seduti nel soggiorno per un caffè e un amaro. Un settantenne, poliziotto in congedo, non ha capito che stava per finire in trappola. Dopo aver bevuto, si è sentito poco bene, cadendo in un sonno profondo. Al risveglio, ancora intontito, ha visto l’appartamento a soqquadro e ha chiesto aiuto ai vicini. Prima la corsa in ospedale, su un’ambulanza del 118, per il ricovero di una notte, poi appena dimesso il passaggio nella caserma dei carabinieri di San Bartolomeo per la querela: i tre, dopo averlo narcotizzato, sono andati via con il televisore, il telefono cellulare e il portafoglio con dentro 300 euro della vittima. Ora, al termine delle indagini, sono state denunciate per furto – ma l’accusa potrebbe diventare rapina – le due donne: la 42enne di Sestu, domiciliata a Iglesias, e l’amica, una 35enne iglesiente. Ancora senza un nome l’uomo.

Il colpo

La vicenda risale allo scorso 5 gennaio. Il pensionato, come riferito ai carabinieri di San Bartolomeo coordinati dal luogotenente Mauro Secci, ha accolto in casa una conoscente con l’amica e un altro uomo. Si è alzato alcune volte dal divano per portare caffè e amari. Probabilmente in uno di questi momenti gli è stato versato qualcosa nel suo bicchiere. E mentre era addormentato, hanno portato via tv, telefonino e i soldi. La vittima si è risvegliata dopo oltre cinque ore e ha subito capito di essere stata derubata.

Il riconoscimento

Per fortuna non ha subito particolari conseguenze: il pensionato ha trascorso una notte in osservazione in ospedale. Quando si è presentato nella caserma di San Bartolomeo era ancora poco lucido e non stava benissimo. Ma ha presentato la querela che ha fatto scattare le indagini. Grazie al nome della prima donna (Francesca), i militari sono arrivata alla 42enne ma anche all’amica perché le due erano spesso insieme, e già coinvolte in altre vicende giudiziarie: il derubato ha così riconosciuto le loro foto ed è scattata la denuncia. Ora si cerca il complice.