Ex Keller, promesse rimaste sulla carta 

«Sono restate ormai solo sulla carta le promesse relative al riavvio della fabbrica. Serve percorrere altre strade»: è la sintesi di quanto emerso dall'assemblea che operai e rappresentanza sindacale Sial Cobas hanno tenuto ieri mattina davanti ai cancelli della ex Keller di Villacidro. Dagli interventi è emersa una consapevolezza: è stato perduto tempo prezioso e serve rimettere all’ordine del giorno la proposta del sindacato di base di ricollocare gli ex lavoratori della fabbrica di treni dentro le amministrazioni comunali, l’Ats e altre istituzioni.

Regione e Comuni

I lavoratori hanno anche lamentato la mancanza di risposte dell’assessorato al Lavoro della Regione, che pure si era impegnato a interloquire con i primi cittadini del territorio, e il raffreddamento dell’adesione iniziale da parte delle amministrazioni comunali che qualche mese fa avevano a sottoscritto un documento congiunto a sostegno della proposta degli ex Keller, mai sfociata concretamente in nessun impegno.

Il coordinatore regionale Sial-Cobas Gian Luigi Marchionni, presentando la manifestazione di ieri, aveva senza mezzi termini esortato tutti i lavoratori a «partecipare, evitando di dare ascolto agli inviti di stare buoni e calmi nell’attesa che le solite proposte possano dare frutti di cui non si vedono ancora atti concreti. Il tempo trascorre e siccome gli artefici del proprio destino sono sempre i lavoratori, proprio loro devono prendere in mano la situazione con la necessaria determinazione».

Le richieste

Invito raccolto e sfociato nelle due richieste dell’assemblea. La prima: apertura di un tavolo congiunto fra Regione, Anci e amministratori locali per dare seguito alla proposta di ricollocare in utilizzo i lavoratori non solo ex Keller, ma più in generale di tutte le aziende, che come quella villacidrese sono fuoriuscite dal percorso produttivo. Al secondo punto si chiede alla Regione di effettuare il pagamento immediato della seconda tranche del sussidio previsto dalla legge 30 (art. 4), ancora dovuto per l’annualità 2020.

I lavoratori si sono dati appuntamento all’8 giugno alle 10, all’assessorato al Lavoro della Regione per richiedere un incontro urgente con l’assessore, senza escludere altre iniziative di protesta.

