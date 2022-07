Ex inceneritore, viabilità rivoluzionata 

L’aumento dei mezzi pesanti previsto nel piano di smaltimento programmato dal Comune per la 131 Dir ha fatto accelerare l’iter dei lavori. «Le due rampe e la modifica della viabilità per San Lorenzo – precisa l'assessore – sono state naturalmente studiate in pieno accordo con l’Anas, competente sulla statale. Tra l’altro anche la 131 Dir sarà riqualificata con l’allargamento delle carreggiate e la modifica delle velocità. Sarà insomma di classe superiore. Per questo i lavori devono tener conto di questi programmi per evitare di risultare inadeguati».

«Sarà un intervento da un milione e 700mila euro», ricorda l’assessore all’Igiene del suolo, Alessandro Guarracino. «Una volta completato l’iter degli espropri e finiti i trenta giorni di tempo per eventuali contestazioni, sperando naturalmente di trovare una strada senza intoppi, si procederà con la gara d’appalto per l’assegnazione dell’opera». Ogni rampa, di decelerazione e accelerazione, avrà una lunghezza di circa trecento metri e saranno entrambe parallele alla carreggiata che da Sestu porta a Cagliari. Serviranno soprattutto ai mezzi pesanti della raccolta differenziata che, completati i lavori di riqualificazione, dovranno entrare nella cosiddetta “stazione di trasferenza” con i loro carichi di plastica, umido e ingombranti. Rifiuti che da qui partiranno per essere convogliati verso gli impianti di trattamento e le diverse strutture dei consorzi specializzati nel riciclo.

Espropri di terreni privati per pubblica utilità. Il procedimento è già nero su bianco, e il progetto definitivo-esecutivo di modifica della viabilità sulla 131 Dir, nella zona di San Lorenzo all’altezza della stazione di trasferimento dei rifiuti, prende corpo. Dovranno sorgere qui, le due rampe d’ingresso e d’uscita dell’impianto, anche questo in via di completa riqualificazione. Lavori che metteranno fine alle attuali condizione di assoluta inadeguatezza ma anche di rischio per chi viaggia sulla statale e supera, viaggiando verso Cagliari, l’ingresso dell’ex inceneritore.

L’opera

Il futuro

Gli interventi in atto

Intanto procedono spediti gli interventi di adeguamento della stazione al piano integrato di smaltimento dei rifiuti. I vecchi capannoni sono stati già abbattuti e si sta mettendo a punto un nuovo sistema per trasbordo dei rifiuti». Un’opera da 950mila euro a base d’asta (più 55.600 per onori della sicurezza) che ha consentito di eliminare il carroponte, la vecchia fossa in cui in passato finiva la spazzatura indifferenziata prima di andare nei forni dell’inceneritore. «Resterà, ma riqualificato, il vecchio impianto di travaso della porzione secca dei rifiuti», precisa Guarracino.

La discarica

Nel grande piano di rinascita di San Lorenzo rientra anche la “colline dei veleni”, su muntronaxiu di Cagliari dove in passato veniva scaricata la spazzatura non certo differenziata. Rifiuti diventati una vera montagna, la stessa che sovrasta l’ex inceneritore e che ancora insiste nella zona, pur ricoperta di vegetazione che ha annullato l’immagine dell’immondezzaio ma non i rischi. Non si vedono ma i rifiuti eccome se ci sono. L’area era stata messa in sicurezza anni addietro ma ora sarà necessaria un’opera tecnologicamente avanzata per rendere innocui quei rifiuti che continuano a rilasciare liquami nei giorni di piogge abbondanti. In conto ci sono 4 milioni di fondi previsti per la bonifica e la messa in sicurezza. Saranno realizzate gabbionate e muri di sostegno, trincee di drenaggio delle acque meteoriche e la completa copertura della discarica con una strato di terreno vegetale di 10 centimetri e strati di geocomposito. E infine i pozzi del biogas.

