Ex Ila: annullata la confisca al manager 

Arrivati all’ultima casella si ricomincia, ma non dall’inizio. La Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari un anno fa aveva confermato la confisca di beni mobili e immobili per un valore di circa 4 milioni di euro a carico di Rober Carboni, ex amministratore della “Industrie laminazione alluminio” di Portovesme crollata nel 2007 con un buco nei conti di 69 milioni di euro. Un crac per il quale l’imprenditore aveva patteggiato 3 anni per bancarotta fraudolenta. Nel corso del procedimento penale, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari aveva eseguito il sequestro preventivo delle proprietà di Carboni disposto dal Tribunale e confermato in secondo grado dal collegio della sezione di prevenzione: i giudici avevano ritenuto vi fosse una discrepanza non giustificata tra i redditi dell’imprenditore e il suo tenore di vita.

Nuova motivazione

Ora la Corte Suprema, cui si sono rivolti gli avvocati Guido e Federico Manca Bitti, ha deciso di rimandare la valutazione a una nuova sezione d’Appello che valuti una volta di più l’eventuale sproporzione tra i redditi percepiti da Carboni e le sue proprietà. Il collegio deve nuovamente motivare l’eventuale sussistenza di quello squilibrio e rivedere, nel caso, anche il periodo di acquisizione dei beni (sono stati confiscati immobili acquisiti in oltre 30 anni di lavoro mentre le indagini patrimoniali hanno riguardato gli ultimi venti).

La Guardia di Finanza

Le Fiamme gialle avevano bloccato abitazioni, partecipazioni societarie, veicoli, beni definiti di lusso, rapporti bancari e contanti riferibili a loro dire a Carboni. Il manager, nella ricostruzione investigativa, aveva creato «una complessa rete societaria caratterizzata da numerose aziende, spesso inattive», ritenute dai militari «schermi a copertura di attività illecite», e si era servito «di prestanome, in genere suoi familiari», ai quali affidare la «titolarità della maggior parte delle cariche sociali e dei beni mobili e immobili a lui intestati». Le sue «ricchezze» erano di «valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, tanto da ipotizzare» che fossero «il risultato del reimpiego delle disponibilità economiche illecitamente accumulate». Il pm Diana Lecca aveva chiesto al Tribunale l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ed era stato disposto il sequestro di immobili, conti correnti, contanti, auto, moto, un’imbarcazione, orologi e quote di partecipazione riconducibili a sei società.

