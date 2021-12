Ex Hotel Cama, destino ancora incerto 

Quel pasticciaccio di via Veneto, con la sua appendice penale scritta in Tribunale, Appello e sigillata dalla Corte di Cassazione. Sul piano amministrativo la questione è invece ancora tutta da definire posto che si tratta di decidere come sistemare sul piano legale e urbanistico quel palazzo di cinque piani con una cinquantina di appartamenti, una dozzina almeno occupati da altrettante famiglie.

La Giunta

«La faccenda è complicata, pesante», ripete l’assessore all’urbanistica Gianfranco Licheri. A distanza di tanti anni la domanda che la gente si pone dopo il clamore di questi giorni che riporta ai ricordi di vent’anni fa, è questa: ma come è stato possibile che sia stato concesso illegittimamente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile di discreto peso urbanistico da albergo in appartamenti come ha stabilito senza più possibilità d’appello la Cassazione? Trattando sull’opposizione alla sentenza della Corte d’Appello, i giudici scrivono: “I provvedimenti amministrativi, frutto di istanze che l’imputato ha falsamente formato al fine di conseguire nel progredire del tempo prima il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile (da alberghiero a residenziale allegando una disponibilità immobiliare non spettante) e poi l’aumento di volumetria in ossequio alle previsioni del cosiddetto Piano Casa. Ciò all’esito di interventi amministrativi assunti peraltro senza le dovute verifiche e gli opportuni controlli”. Cioè, la società che aveva acquisito l’ex Hotel Ca.ma aveva presentato i documenti (fasulli, dicono i giudici) per ottenere il cambio di destinazione d’uso e chi in Comune avrebbe dovuto, non ha verificato.

I fatti

Siamo nel 2002, precisamente nel mese di ottobre quando l’architetto Giovanni Lochi acquista l’Hotel Ca.ma dalla società omonima col progetto di trasformarlo in edificio residenziale, appartamenti quindi. In Comune si discute parecchio, alla fine la delibera passa nonostante il parere contrario della Regione. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello però concludono sentenziando che il lotto di terreno, pur con tutti i conteggi integrativi presentati, non «sarebbe stato comunque sufficiente per assicurare il mutamento di destinazione». Le norme edilizie riservano ai fabbricati ad uso residenziale una cubatura molto minore rispetto a quello a destinazione alberghiera. Bocciato, deroga illegittima e palla al Comune a meno che il proprietario non decida di provvedere in proprio con l’unico sistema possibile: sanare l’abuso. Se non provvede entro un certo termine tutto torna in capo al Comune che può decidere di fare quello che non ha fatto il privato, cioè abbattere (addebitando le spese), oppure molto più ragionevolmente, acquisire l’immobile dietro delibera del Consiglio per “interessi pubblici”. E così quasi certamente finirà quando è difficile però dire.