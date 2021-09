Ex ferroviario, una nuova asta 

Il Comune di Olbia ritorna (subito) in corsa per l’acquisizione dell’ex Ferrotel (meglio noto come ex palazzo Ferroviario) e punta a chiudere l'operazione nel giro di poche settimane. Il Tribunale di Tempio (Sezione fallimentare) ha sciolto il nodo procedurale che riguardava la vendita dell’immobile. I giudici hanno deciso che il 21 settembre prossimo, l’ex Ferrotel sarà di nuovo al centro di un’asta fallimentare, ma non di un nuovo iter (che richiederebbe una trafila lunga mesi). Si riparte dalla procedura sospesa agli inizi del maggio scorso. Quindi nessuna chiamata di nuove offerte, ma si confronteranno il Comune di Olbia e la società immobiliare Ocean srl. Esattamente gli stessi soggetti che avevano partecipato alla “gara” sospesa dal giudice fallimentare Cecilia Marino.

Tutto nullo

Davanti al curatore fallimentare Alberto Ceresa (delegato alla vendita) si era aggiudicato l’immobile proprio l'amministrazione olbiese, con un rilancio di circa 500 mila euro. Ma il giudice aveva sospeso l’iter e revocato l’aggiudicazione (con trasmissione degli atti alla Procura) per una frase pronunciata dal sindaco Settimo Nizzi e rivolta ai concorrenti: «Lasciate stare, lì non vi facciamo fare niente». Una condotta che, almeno stando alla valutazione dei magistrati di Tempio, ha in qualche modo condizionato indebitamente l'asta.

Tempi stretti

Gli amministratori del Comune di Olbia, dopo la revoca dell’aggiudicazione, speravano di poter ripartire esattamente dall'asta sospesa, per come si era svolta, ossia con due concorrenti e senza allungare i tempi della procedura. E così è successo, si rigioca subito la partita dopo il cartellino rosso dell'arbitro. L’assessore comunale Marco Balata (delegato dalla giunta per la pratica dell’ex Ferroviario) non ha voluto commentare in attesa delle valutazioni dei legali del Comune, ma la decisione del Tribunale va nella direzione delle istanze dell’amministrazione olbiese.

Il progetto

L’ex Ferrotel (edificio dismesso e pericoloso) è al centro di un importante progetto di riqualificazione urbana. Senza l’immobile, l’operazione sarebbe danneggiata irrimediabilmente.

