Ex casermette, il comitato insorge 

I residenti del compendio delle ex casermette sono in allarme: le nuove regole del bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per all’assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale a canone concordato, pongono troppi dubbi.

Le domande

Per il comitato degli abitanti, il nuovo bando del Comune d’Iglesias non accenna a come s’intenda tutelare le 52 famiglie posseditrici di un regolare contratto di locazione. «Non è riportata alcuna indicazione di quali siano gli alloggi oggetti del bando - dichiara la presidentessa del comitato “Ex casermette” Lara Fenu - pur sapendo che le case comunali a canone concordato sono soltanto quelle che fanno parte del compendio delle “casermette”, più gli alloggi della casa del guardiano dello stadio Monteponi e di quello dell’impianto del campo di baseball». La Fenu si chiede per quale motivo si sia reso necessario stabilire un bando per una nuova graduatoria, «quando è noto non ci siano appartamenti liberi».

La paura degli abitanti è che alla scadenza del contratto sottoscritto, si possano rimescolare le carte in tavola: «Ci sono dei nuovi criteri per l’assegnazione - svela Fenu - ma non è chiaro se riguardino solo i nuovi eventuali destinatari o se siano valide anche per chi ha già un contratto in essere. Esiste poi una legge regionale che ci tutela, ma nel bando non se ne accenna». Il comitato degli abitanti delle ex casermette, ha pertanto inoltrato una richiesta di chiarimento all’amministrazione comunale, con l’intento di ottenere delle rassicurazioni: «Alla luce dei nuovi requisiti richiesti - dice Matteo Medda, residente nel compendio - chiediamo come intendano tutelare le famiglie che hanno sottoscritto un regolare contratto e che hanno accettato anche il pagamento delle indennità di occupazione come previsto dalla legge regionale e come si voglia agire con gli abitanti che non contemplano l’acquisto dell’alloggio dove risiedono da decenni come previsto dalla legge». Per Medda inoltre, nel regolamento non si accenna al rinnovo del contratto come concordato in un Consiglio comunale del 20 dicembre del 2018, quando il sindaco Usai e l’assessora Cherchi, assicurarono sarebbe avvenuto alla scadenza.

Il Comune