«Ex caserma, via al recupero»  

Un check-up sull’utilizzo dell’ex caserma dei carabinieri. Forza Italia torna alla carica sul futuro dell’edificio storico di via Simon chiedendo al sindaco una verifica amministrativa per capire come è stato finora gestito l’edificio che dal maggio 2014 è in mano a un gruppo di associazioni culturali e sociali. Gli alleati spingono per portare avanti il progetto di recupero già approvato dalla giunta di centrodestra. «È necessario che l’Amministrazione faccia chiarezza sull’utilizzo di un bene pubblico strategico e ne verifichi il corretto uso», si legge nell’interrogazione presentata dal gruppo azzurro (primo firmatario Giovanni Antonio Spano). «Un bene in posizione strategica che si presta a utilizzi che possono rilanciare il centro storico».

L’edificio

Da quasi otto anni l’edificio storico, costruito su tre livelli con una superficie di 1743 metri quadrati e un cortile interno, ospita un centro auto-gestito sotto il nome di Res Publica. Forza Italia ricorda al primo cittadino che il contratto di comodato prevedeva un canone annuo di 22 mila euro, «con possibilità per i comodatari di corrisponderlo mediante lo svolgimento di attività di interesse generale e di inclusione sociale. Ma il contratto poneva a carico delle comodatarie tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria, imponeva la stipula una polizza assicurativa e le obbligava ad effettuare tutta una serie di delicati adempimenti in tema di sicurezza dei quali non si ha notizia». Ora i rappresentanti di maggioranza chiedono una verifica a tutto campo. «Nell’ipotesi di inadempimenti delle comodatarie – precisa Forza Italia - è necessario risolvere il contratto e liberare l’immobile», in modo da dare gambe al progetto per il recupero e la riqualificazione edilizia dell’edificio intercettando i fondi previsti dal Pnrr. Servono 3 milioni e 170 mila euro per recuperare l’ex caserma, secondo il progetto preliminare firmato dall’architetto Daniele Curedda. L’elaborato ha incassato il parere favorevole dal Mibact che nell’ambito del parere ritiene possa essere rimesso in luce, o evidenziato, l’antico varco di collegamento della via Simon con le strutture fortificate, la cui muratura di tamponamento è ancora leggibile nella cortina muraria.

