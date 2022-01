Ex caserma verso lo sgombero 

Lo sgombero non sarà indolore. È dal 2014 che un gruppo di associazioni culturali e sociali hanno fatto dell’ex caserma dei carabinieri di via Simon il loro quartier generale, un centro auto-gestito sotto il nome di ResPublica. Dagli uffici di Sant’Anna sta per partire l’ordine di liberare l’edificio storico, costruito su tre livelli con una superficie di 1743 metri quadrati e un cortile interno. Gli alleati del sindaco Mario Conoci spingono per portare avanti il progetto di recupero già approvato dalla giunta di centrodestra, un piano per il quale è stata prevista una spesa di oltre tre milioni di euro. L’elaborato ha incassato il parere favorevole dal Mibact - direzione generale archeologica delle belle arti e paesaggio Provincia di Sassari, che nell’ambito del parere ritiene possa essere rimesso in luce, o evidenziato, l’antico varco di collegamento della via Simon con le strutture fortificate, la cui muratura di tamponamento è ancora leggibile nella cortina muraria.

L’intervento

«È un edificio che ha un grande valore storico e va tutelato», commenta Mario Conoci: «Non procederemo a uno sgombero con la forza ma quell’immobile ha ricevuto un finanziamento pubblico e deve essere ristrutturato. Né cose e né persone possono restare all’interno durante gli interventi». L’elaborato preliminare redatto dall’architetto Daniele Curedda prevede al piano terra un recupero a fini culturali, con sale espositive. Ai piani superiori ci saranno uffici pubblici. I lavori devono essere appaltati entro settembre 2023 e mancano ancora i progetti definitivi e esecutivi. «Con le associazioni non ho avuto contatti, – prosegue Mario Conoci – ma se volessero parlare con me io sono qua e la mia porta è sempre aperta».

Res Publica

Le associazioni che si riconoscono nel progetto ResPublica, intanto, hanno già convocato una assemblea per discutere degli ultimi avvenimenti ed è probabile che già oggi venga divulgato un comunicato. In questi anni gli attivisti hanno utilizzato gli spazi dell’ex caserma a fini culturali e sociali. C'è lo sportello di ascolto psicologico, ci sono i corsi di illustrazione e musica, poi dibattiti e conferenze, le mostre, le letture per bambini e i laboratori ludici e le assemblee aperte a tutti.