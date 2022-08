Ex caseificio, la grande trasformazione 

L’amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta sta cercando di accelerare sui tempi per fare in modo che il cantiere possa aprirsi quanto prima e restituire al paese uno spazio importante per vivere la quotidianità. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto definitivo dell’intervento “L@bor – ... una Piazza Intercomunale delle opportunità”. Il progetto, predisposto dallo studio dell’architetto Antonio Sebastiano Gaias, prevede la realizzazione di uno spazio pubblico. Negli spazi dell’ex caseificio saranno sistemati la biblioteca, il servizio Informa giovani, una sala polivalente, una piazza pedonale, un punto informazioni e un piccolo punto di ristoro a servizio dell’utenza. Tutti servizi altamente frequentati che, nel prossimo futuro, i cittadini potranno trovare in un unico spazio a due passi dal Municipio. Complessivamente l’intervento verrà a costare due milioni di euro, denari che forse non basteranno – visto l’aumento dei costi, a sistemare anche l’area esterna come si sperava anni addietro.

La vecchia amministrazione Sanna, nel 2015 aveva partecipato a un bando ministeriale diretto alla riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate. All'epoca si pensò subito alla struttura dell’ex caseificio, proprio vicino al Municipio e alla sala dell’agorà. Una struttura molto ampia, ma totalmente fatiscente e degradata. Uno stabile non certo appetibile al centro del paese e che, se riqualificato, avrebbe offerto ampie opportunità di aggregazione e socializzazione. Il progetto non venne però finanziato. Ora, a distanza di anni, quel progetto che tanto aveva fatto sperare gli abbasantesi di avere un'area importante riqualificata, è stato ripescato grazie a ulteriori risorse che sono state reperite e rese disponibili per i progetti in graduatoria.

Un sogno che diventa realtà ad Abbasanta: riqualificare l’area dell’ex caseificio Dalmasso al centro del paese e destinare quegli spazi, ora di proprietà comunale, a servizi per la comunità. Sarà possibile con un trasferimento statale di due milioni di euro. Probabilmente il Comune non ci sperava più.

Il bando

Il cantiere

L’opportunità

Soddisfatta la sindaca: «Questo progetto, come era stato pensato nel 2015, costituisce una grande opportunità per dare spazi importanti ai cittadini. Potranno infatti trovare in un'unica area tutti i servizi. Si tratta di un progetto che farà ripopolare il centro e consentirà di offrire in una nuova veste servizi indispensabili. È indubbiamente un valore aggiunto. L'augurio è che lavori possano iniziare all'inizio del nuovo anno».

