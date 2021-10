Ex Cartiera vuoto a perdere 

Dal nebuloso percorso di resurrezione delle aree ex Cartiera emerge la volontà del Consorzio industriale che vuole evitare la vendita dei lotti a beneficio di una cessione in comodato d’uso per 99 anni. Oltre le visioni politiche e di sviluppo, il potenziale eldorado logistico è un diesel che non carbura. Sul futuro delle aree solo ipotesi, l’ultima delle quali sull’insediamento dell’Intermare, ma ogni idea di riconversione è rimasta annidata nelle strette maglie della burocrazia e per il momento non si è andati più in là di pagamenti di parcelle a tecnici e società specializzate nella bonifica di vecchi siti industriali. L’ultima liquidazione (2.733 euro) in favore di un’impresa di Capoterra che ha effettuato un monitoraggio delle acque di falda.

La situazione

A dicembre 2017 la Giunta Pigliaru si era impegnata a trasferire i 35 ettari in cui sorgeva il colosso cartario al patrimonio del Comune di Tortolì con la successiva gestione affidata al Consorzio. Un impegno che di fatto, dopo quattro anni, non si è mai concretizzato. Oggi i terreni sono in carico all’assessorato degli Enti locali, essendo i terreni patrimonio della Regione.

Per essere trasferiti al Comune servirebbero procedure amministrative che si annunciano lunghe e farraginose. Ma quale iter dovrebbe seguire la Regione per trasferire il patrimonio dell’ex Cartiera al Comune? Se da un lato la Regione delega all’ente comunale l’infrastrutturazione una conseguenza logica sarebbe anche trasferire subito le aree.

Ma oggi la situazione è ancora congelata, con l’unico sbocco amministrativo che è in capo al Comune delegato all’infrastrutturazione e alla bonifica per cui è destinatario di un finanziamento di 4,6 milioni di euro.