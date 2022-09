Ex Cartiera, via alle bonifiche 

Un decisivo passo, indispensabile, per la riconversione produttiva delle aree ex cartiera è la bonifica delle acque sotterranee. Ora c'è il bando per l'affidamento del servizio. È stato pubblicato nei giorni scorsi dall'Area Governo del territorio del Comune. Dal piano di caratterizzazione, ovvero dalle indagini ambientali su eventuali tracce di inquinamento erano state trovate in alcuni punti della falda manganese, ferro e clororganici. Sopra la soglia limite di legge. In questi anni sono stati effettuati vari monitoraggi e tre prove pilota per individuare la soluzione tecnica migliore per le bonifiche. Parallelamente è stata espletata la gara per la progettazione per le opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi

L'appalto prevede «l’installazione di un impianto temporaneo e mobile completo, in grado di garantire la compressione e la distribuzione dell’aria ai pozzi di immissione di un impianto di “Air Spargin” per l’ossidazione dell’acqua inquinata di ferro e manganese e lo strippaggio dell’acqua inquinata di clororganici della falda idrica. La realizzazione di 24 pozzi per l’insuflaggio dell’aria fino a una profondità di 24 metri» si legge nel capitolato di gara. Il bando dispone che il servizio abbia una durata di 4 anni. L'importo dei lavori supera 650 mila euro. La scadenza per presentare le offerte è mezzogiorno dell'11 novembre 2022. L’affidamento andrà all’offerta economica più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

I 35 ettari delle aree ex cartiera sono in capo alla Regione, Il Comune è destinatario di un finanziamento di circa 4 milioni 600 mila euro per le opere di infrastrutturazione e per la bonifica. Le linee guida per la riconversione produttiva di queste pregiate aree a bocca di porto sono contenute nel famoso Master Plan del 2008, aggiornato nel 2011, che prevede nella riconversione industriale, il settore della nautica, il metalmeccanico e la logistica. Tutte le parti coinvolte sono concordi che quelle aree andranno in comodato d’uso e non vendute.

Macerie