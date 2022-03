Ex Cartiera, due visioni opposte 

Visioni diverse sulle aree ex Cartiera, quattordici anni dopo si continua a discutere. Sono quelle del Comune di Tortolì e del Consorzio industriale. L’amministrazione di Massimo Cannas ha avuto delega dall’assessorato dei Lavori pubblici per la bonifica e l’infrastrutturazione dei 35 ettari con un finanziamento da 6 milioni di euro. Ma sul progetto, aggiudicato con una gara pubblica europea e approvato dalla Giunta Cannas, il Consorzio ha esposto un piano alternativo rispetto allo studio di fattibilità messo a punto dal Comune. Entrambe le parti si dicono pronte al dialogo nel nome dello sviluppo.

Il Comune

Nel 2008 la conversione delle aree era indirizzata verso l’insediamento dell’industria nautica. Ma di fatto l’idea di creare un polo del comparto era naufragata negli anni successivi benché a Baccasara il comparto abbia resistito con investimenti privati non allineati al piano industriale. Dopo l’addio dei colossi del settore, l’accordo di programma era stato rivisto nel 2011. A questo era seguito uno studio di fattibilità del metadistretto della nautica approvato dal Comune nel 2015. Massimo Cannas, 55 anni, sindaco di Tortolì, spiega: «Stiamo seguendo le indicazioni dell’assessorato dei Lavori pubblici e le prescrizioni progettuali e di sostanza del Master Plan originario della Giunta Soru poi integrato dalla Giunta Cappellacci». Per il primo cittadino lo sviluppo del territorio passa dalle aree che un tempo ospitavano l’industria della carta: «In questi anni abbiamo portato avanti attività di indagine e bonifica sempre in coordinamento con la Regione. Le aree sono un elemento di sviluppo dell’intera Ogliastra: ritengo siano strategiche, essenziali e indispensabili per la zona e sulle stesse c’è massima attenzione nel rispetto del quadro normativo di riferimento».

Il Consorzio

Franco Ammendola (71) è al timone del Consorzio da un anno. «Non è che non siamo d’accordo sul progetto, ma abbiamo un’idea diversa per le aree». E quale sarebbe lo dice subito: «Noi vogliamo un unico grande piazzale con recinzioni modulari. Un imprenditore deve prendere un’area in base al fabbisogno per la sua attività». Nel merito del progetto, ad Ammendola non piace l’idea di un’unica strada al centro delle aree: «Il progettista ha previsto una strada in mezzo come una lottizzazione, ma se dovesse venire un’azienda a costruire rimorchiatori noi dovremmo essere in grado di dare spazi per lavorare. La strada non può condizionare questi principi. Crediamo che l’urbanizzazione dei servizi, quali corrente e acqua, debba avvenire lungo il perimetro, mentre il progetto le dispone in mezzo. Nessun errore, per carità, è tutto in linea con il Master Plan solo che noi oggi abbiamo un’idea diversa. Non possiamo permettere che l’area diventi oggetto di speculazione immobiliare. Siamo comunque pronti al dialogo costruttivo».