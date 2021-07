Ex Alcoa, stop  ai mini-assegni  

Saranno più dignitosi gli assegni di mobilità per gli ex Alcoa di Portovesme arrivati alla terza o quarta proroga degli ammortizzatori sociali. L’emendamento al Dl Sostegni, proposto da Romina Mura (Pd) e approvato giovedì in Commissione Bilancio della Camera, mette uno stop alle decurtazioni sulle indennità destinate ai lavoratori sardi delle aree di crisi complessa, in gran parte ex Alcoa di Portovesme.

Stop ai tagli

«Si potrà incrementare l’indennità di mobilità per i lavoratori in terza e quarta proroga - dice Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro della Camera - tenevo molto a correggere questa ingiustizia nei confronti di lavoratori vittime di meccanismi che non tengono conto della realtà delle vite delle famiglie». Per gli ex operai, in attesa di rientrare nel ciclo produttivo, l’indennità si riduce a ogni proroga, tanto che chi è giunto alla quarta deroga deve fare i conti con poco più di 400 euro, circa la metà dell’importo di partenza. Una condizione inferiore alla soglia di povertà, denunciata dalle organizzazioni sindacali a tutti i livelli istituzionali. Lo stop alle decurtazioni è retroattivo a febbraio e dura fino a dicembre, sarà coperto con 500mila euro.

Boccata d’ossigeno

«Queste risorse - dice Mura - potranno dare un po' di fiato ai lavoratori per il 2021 ma il nostro obiettivo è superare i sussidi per far ripartire l’industria e l’occupazione. Dunque sul Sulcis c’è un impegno che continua». In questi giorni gli ex operai stanno ricevendo la mobilità 2021, dopo sette mesi d’attesa. L’approvazione dell’emendamento fa sperare in un prossimo incremento degli importi. «Finalmente siamo arrivati a questa soluzione, grazie anche alle mobilitazioni dei lavoratori - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - e all’impegno a vari livelli con Romina Mura, la viceministra Alessandra Todde e l’assessore al Lavoro Alessandra Zedda». Anche il segretario Uilm Renato Tocco rimarca la collaborazione dei diversi livelli istituzionali. «Con questo provvedimento - aggiunge Tocco - le famiglie avranno una mobilità un po' più dignitosa, rispetto ai 400 euro a cui si arriva dopo diverse proroghe». «Ci aspettavamo però che la decurtazione si fermasse dopo la prima proroga - dice Rino Barca, della Fsm Cisl - inoltre sarebbe necessaria la “simultaneità” per accorciare l’iter burocratico».

