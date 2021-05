Ex Alcoa, corsi per il rientro in fabbrica 

Nella strada che porta al rientro in fabbrica per gli ex Alcoa ci sono i corsi di formazione finalizzati al reinserimento lavorativo. La conferma è arrivata ieri mattina, durante un vertice tra l’assessora al Lavoro, Alessandra Zedda, e le organizzazioni sindacali. Ci sono le risorse regionali e c’è il progetto della Sider Alloys per avviare il percorso di formazione, indispensabile agli ex lavoratori per rinfrescare le mansioni dopo nove anni di stop.

Beneficiari

Saranno 500 i lavoratori a cui sarà offerta l’opportunità dei corsi: 250 entro l’anno, l’altra metà nel 2022. Ancora non c’è una data di inizio ma per entrare nei dettagli è già prevista una nuova riunione per la settimana prossima. «È importante che i corsi abbiano l’obiettivo del rientro a lavoro - dice Rino Barca, della Fsm Cisl - tutto sarà calibrato in base alle esigenze dell’azienda negli impianti. I lavoratori interessati sono quelli del bacino eex Alcoa, diretti e indiretti». I sindacati hanno già chiesto un incontro alla Sider Alloys per un confronto sulle qualifiche e le mansioni, non si prevedono tempi lunghi per l’avvio della formazione. «A questo punto c’è da capire quali saranno i tempi - dice Renato Tocco, segretario della Uilm del Sulcis Iglesiente - ci auguriamo che partano il prima possibile e che si proceda subito a chiamare i lavoratori nei cantieri all’interno dello stabilimento».

Nove anni di stop

A Portovesme, nell’ex fabbrica di alluminio, c’è da riavviare la produzione che l’Alcoa ha fermato nel 2012 ma prima è necessario un revamping per modificare gli impianti. In attesa di poter recuperare il posto in fabbrica, i corsi potranno aggiornare le competenze degli ex operai. «È importante che ci siano le risorse - dice il segretario regionale della Fiom Cgil, Roberto Forresu - nei prossimi giorni dovranno essere chiariti tutti i dettagli della formazione». Nel vertice tra Zedda e i sindacati si è discusso anche della mobilità in deroga per gli ex Alcoa: scaduta a dicembre, è stata prorogata e di recente è arrivato il via della Corte dei Conti. All’inizio della prossima settimana l’elenco con i nominativi dei beneficiari sarà inviato dalla Regione al ministero del Lavoro.

