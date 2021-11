Ex Alcatel, nasce un nuovo polo commerciale 

Dopo oltre trent’anni sembra arrivata la svolta. Nell’area fra via Crispi e via Triste sorgerà una media struttura di vendita, e sarà realizzata una nuova strada di collegamento con via della Libertà e una rotatoria all’inizio di via Trieste. Tutto a carico dei privati. Dopo il sì in Consiglio, ora il cambio di destinazione urbanistica andrà inserita nella variante 1 al Puc per poi fare di nuovo tappa nell’aula e ottenere l’adozione definitiva, e approdare in Regione per il via libera definitivo.

Sì alla rinascita della lottizzazione ex Alcatel di Selargius, non più residenziale ma commerciale: nell’area incastonata fra via Crispi e via Trieste - un tempo base di una fabbrica di motori elettrici all’ingresso della città - nascerà una media struttura di vendita, con tanto di nuova viabilità e rotatoria a contorno, come previsto dal Puc approvato nel 2017. Tutti d’accordo in Consiglio comunale al cambio di destinazione urbanistica richiesto dai proprietari dei terreni, tranne alcuni esponenti della minoranza che hanno votato contro. «Rischiamo di danneggiare ulteriormente i piccoli commercianti», ha attaccato la consigliera del Pd Francesca Olla. «Affermazioni fuori luogo», ha replicato l’esponente dei Riformatori Giulio Melis, «si tratta di un intervento che porterà nuovi servizi e migliorerà la viabilità in quella parte della città».

Il passaggio in Consiglio

La svolta

Pro e contro

Ma la minoranza, tra voti contrari, assenze e astensioni, ha bocciato la proposta. «Quando nascono delle medie strutture di vendita a Selargius la colpa non è della legge Bersani e delle liberalizzazioni, ma è la decisione del Consiglio comunale e di questa Giunta che sta decidendo di cambiare la destinazione urbanistica», ha detto l’esponente dem Francesca Olla. «In questo modo non si sta creando il giusto equilibrio con i piccoli commercianti, che inevitabilmente ne pagheranno le conseguenze». La maggioranza difende la trasformazione della lottizzazione in zona commerciale. «Fuori luogo dire che in questo modo si va contro i piccoli negozi cittadini”, ha detto durante il suo intervento il consigliere dei Riformatori Giulio Melis. «Chi chiude la propria attività non lo fa per via della concorrenza delle medie strutture di vendita».

Rilancio bloccato

Rimane bloccato invece il rilancio della zona industriale oltre la 554. Tutto fermo dopo lo stop della Regione su due punti della variante urbanistica approvata dal Comune nel 2019: in primis la trasformazione della zona da industriale a mista, con nuovi servizi come palestre, ristoranti, poliambulatori, fra i capannoni industriali. Così come non convince la dimensione minima proposta per la superficie delle abitazioni nel centro abitato, dagli attuali 70 metri quadri a 60. «Ci sono punti di vista differenti con la Regione, per cui al momento quella parte di variante è in fase di discussione con gli uffici regionali», commenta il sindaco Gigi Concu.

