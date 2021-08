Evento negato, Bruzzone denuncia 

«Credo che quanto accaduto sia una cosa gravissima. Questi sono atti persecutori e quando tornerò a Roma presenterò una denuncia». La notissima criminologa Roberta Bruzzone non credeva alle proprie orecchie quando ha appreso che i “motivi di sicurezza” per i quali la presentazione del suo libro “Favole da incubo” prevista a Gonnesa per il 2 agosto e poi dirottata al Portoscuso il 5 agosto, erano dovuti a una specifica richiesta avanzata da una famiglia di Gonnesa.

La vicenda

Non una famiglia qualunque ma la famiglia di Manuel Piredda, il giovane morto nell’incendio appiccato, così hanno stabilito due inchieste, per uccidere la moglie Valentina Pitzalis. Roberta Bruzzone conosce bene la storia: l’ha seguita per tutto l’evolversi dell’ultima inchiesta archiviata circa un anno fa e Valentina Pitzalis è una delle protagoniste delle storie che racconta nel libro che avrebbe dovuto presentare anche a Gonnesa. «Per ragioni di ordine pubblico, dopo aver ricevuto la richiesta della famiglia – ha spiegato l’assessore alla Cultura Simone Franceschi – abbiamo chiesto agli organizzatori del Festival Liberevento, in cui la presentazione del libro era inserita, di trovare un’altra location. Non si tratta di parteggiare per una o l’altra parte di questa triste vicenda, ma la storia di Manuel e Valentina aveva fortemente colpito Gonnesa e abbiamo preferito fare questa scelta». Una decisione che invece non hanno preso le amministrazioni comunali, contattate a loro volta dalla famiglia di Manuel, Portoscuso, dove la Bruzzone è arrivata il 5 agosto e Calasetta, dove Favole da incubo è stato presentato ieri sera.

La sicurezza

In entrambi i casi la criminologa si è fatta accompagnare da una persona per garantire sulla sua sicurezza e gli eventi sono stati monitorati dalle forze dell’ordine: «Trovo tutto questo di una gravità inaudita – ha ribadito – l’apprensione ha accompagnato un evento che doveva essere dedicato alla riflessione sul tema della violenza sulle donne. Non sono disposta a tollerarlo ecco perché, come ho già fatto in passato per atti persecutori analoghi, mi rivolgerò a un magistrato». A Portoscuso e a Gonnesa l’evento, per fortuna, si è tenuto senza ulteriori tensioni: «Siamo dell’idea che tutti debbano esprimersi – dice Sara Marroccu, assessora alla Cultura di Portoscuso – in questo caso non potevamo esercitare una censura togliendo il diritto di parola a una professionista che, tra l’altro, ha trattato nella sua presentazione un tema purtroppo attualissimo». Sulla stessa lunghezza d’onda gli amministratori di Calasetta: «Non abbiamo pensato nemmeno per un secondo di accogliere la richiesta di stop che abbiamo ricevuto via e-mail dalla famiglia del giovane – spiega il vicesindaco Roberto Sinzu – non entriamo nel merito della vicenda di cui si sono occupati i magistrati, qui si tratta della volontà di imporre il silenzio e anche questa è una forma di violenza che non può essere accettatta». Dispiaciuti e imbarazzati gli organizzatori del festival: «Mai in 10 anni di attività era accaduto un fatto del genere – dice Claudio Moica – il nostro è un festival che negli anni ha saputo farsi apprezzare nel totale rispetto di tutti».

