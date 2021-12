Eventi natalizi, si va con prudenza 

Prudenza è la parola d’ordine. Ma nel contempo anche nell’Alto oristanese il desiderio di ritornare almeno a una parvenza di normalità è forte. In questo scenario si inseriscono le varie iniziative programmate a ridosso del Natale. Eventi che in passato hanno avuto il potere di richiamare un pubblico numeroso e che ora, con le necessarie precauzioni, si punta a riproporre dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia. Il Covid però non è scomparso e anzi proprio in questi ultimi giorni si registra un aumento dei contagi. Situazione che preoccupa, ma che gli organizzatori vogliono affrontare con fiducia. Si punta infatti a rimettere in moto l’economia, approfittando di un periodo in cui si fanno maggiori acquisti.

Abbasanta

I ragazzi della Consulta giovani propongono per l’11 dicembre “Natale in corso”. “Finalmente tornano i nostri mercatini, la giusta occasione per uscire e fare una passeggiata e immergersi nel clima natalizio”, scrivono i ragazzi nella locandina dell’evento. Dalle 15 lungo il corso Garibaldi stand espositivi, musica e degustazioni. La sindaca Patrizia Carta afferma: «Allo stato attuale la manifestazione si farà dal momento che si tiene all’aperto. Abbiamo invece eliminato, al di là del numero dei contagi, gli eventi al chiuso. Questa iniziativa vuole essere un segnale di inizio di approccio alla normalità. È chiaro che la situazione verrà monitorata».

Aidomaggiore

Sulla stessa linea il collega di Aidomaggiore dove i ragazzi della Consulta sono al lavoro per una manifestazione analoga il 18 dicembre. «C’è da stare molto attenti, i ragazzi lo sanno bene – dice Mariano Salaris -. Non so ancora se si prevederà l’utilizzo della mascherina all’aperto, valuteremo la situazione». L’appuntamento è dalle 15 in via Cagliari. Ci saranno stand di prodotti gastronomici, oggettistica e artigianato, punti ristoro. Poi, dalle 16 alle 19 animazione per i più piccoli e a seguire spettacolo musicale. «Siamo abbastanza tranquilli- dice la presidente della Consulta Lorena Vezi - . Abbiamo scelto una zona che ci permette di avere ampi spazi e stand distanziati. Controlleremo il green pass».