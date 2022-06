Eventi e sagre, in scena l’abusivismo 

La ripresa degli spettacoli per feste patronali, eventi e sagre paesane dopo due anni di stop legato alla pandemia, sta facendo riemergere con prepotenza un problema vecchio e mai superato: l’abusivismo. Numerosi titolari di agenzie della Sardegna, fra le quali alcune oristanesi, fanno quadrato e denunciano l'aggravarsi del problema e una situazione non più tollerabile.

La denuncia

«Speravamo che l’estate 2022 potesse consentirci nuovamente di lavorare bene ma così non è - afferma Pina Corona dell’agenzia Applausi di Oristano – Mentre gli operatori in regola pagano le tasse, siamo costretti a subire la concorrenza sleale di tanti abusivi che girano per i paesi proponendosi ai diversi comitati, soprattutto spontanei». E ancora: «Talvolta è umiliante dover fare la fila e mettersi in concorrenza con persone che non hanno professionalità e che giocano facile puntando solo sul prezzo, tenuto conto che non dovendo pagare contributi trovano terreno fertile in quanti chiedono soltanto di risparmiare». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Angelo Mele, titolare dell’agenzia Guilcier spettacoli di Abbasanta. «Questa situazione incresciosa va avanti da tempo, la mancanza di regole e di controllo determina che decine di abusivi visitino i comitati togliendo il lavoro a quanti come noi hanno investito tanto per fare al meglio questo lavoro – sostiene - Ormai è diventata una giungla con i furbetti che agiscono indisturbati. Questa situazione mi rammarica parecchio perché fra breve andrò in pensione e mi sarebbe piaciuto cedere la mia attività gratis a un giovane ma non trovo nessuno perché è una attività considerata senza futuro». Emanuela Sassu, titolare di “Non solo Eventi” di Bonorva rincara la dose. «Oggi le agenzie regolari sono una quindicina in tutta la Sardegna, contenute negli elenchi della Camera di Commercio, che pagano le tasse, hanno la partita Iva e sono abilitate – osserva - Per il resto si tratta di abusivi che senza titoli ed esperienza operano soprattutto con i comitati perché con gli enti locali puoi lavorare esclusivamente se sei in regola, possiedi il Durc, l’iscrizione al Mepa e Sardegna Cat».

La proposta

Le agenzie di spettacolo non solo denunciano ma fanno anche alcune proposte: i soggetti che ospitano quanti propongono spettacoli dovrebbero richiedere una visura camerale, la carta d’identità di un’azienda. Servono severi controlli nelle piazze, verifiche sui contratti e sul direttore artistico di un evento. I Comuni dovrebbero poi lavorar e sulla sicurezza degli spettacoli rilasciando un nulla osta a chi è in regola. «Se capita qualcosa - osserva Angelo Mele - pagano gli organizzatori. Credo sia necessario un incontro con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate- conclude- per porre rimedio a questo stato di cose, altrimenti tante famiglie perderanno la loro unica fonte di sostentamento».