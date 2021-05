Evasione, un buco da 30 milioni 

Oltre 7mila quartesi non pagano la tassa sui rifiuti da due anni. Un dato allarmante emerso da una recente indagine statistica svolta dagli uffici del Comune - richiesta dall’attuale Giunta - per cercare di fare luce sul fenomeno dell’evasione fiscale sempre più diffuso in città. Lo dimostrano i numeri del bilancio consuntivo: per quanto riguarda la Tari mancano all’appello oltre 28 milioni di euro, mentre si parla di altri 3 milioni da recuperare sul resto dei tributi comunali.

Mancate entrate che di fatto creano un buco di oltre 30 milioni di euro nelle casse del Municipio. «Una situazione che non ci possiamo permettere», il commento del sindaco Graziano Milia, «in questi primi mesi di mandato stiamo cercando di mettere in campo una serie di strumenti che, direttamente o indirettamente, consentiranno di semplificare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Occorre però anche una vera assunzione di responsabilità da parte dei cittadini. Dai numeri del bilancio consuntivo emerge uno zoccolo duro di evasione dei tributi comunali di oltre 7mila utenze, reiterate nel tempo», ha aggiunto il sindaco. «Adesso andranno verificati i casi di disagio sociale, su cui siamo pronti ad intervenire, ma per il resto occorrerà gradualmente ritornare ad una situazione di normalità».

Un fenomeno preoccupante che il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna ha analizzato in Consiglio. «Sia nel 2019 che lo scorso anno risultano diecimila le utenze che non hanno versato la Tari, e fra queste ben settemila sono sempre le stesse», ha detto il vicesindaco in Consiglio in occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione del 2020. «Un esempio che fa capire quanto sia necessario lavorare a fondo su questo aspetto».

Il dato più allarmante riguarda quindi l’evasione della Tari, il tributo comunale che migliaia di quartesi non pagano: solo nel 2020 mancano all’appello 7 milioni di euro mai versati, 21 milioni dal 2014 al 2019. In tutto fanno 28 milioni di euro. Ma preoccupa anche la situazione degli altri tributi comunali: Imu, addizionale Irpef e imposta per la pubblicità, riferiti al 2020, che di fatto creano un altro buco di 3 milioni di euro ancora da riscuotere. «Per fare un esempio», ha detto Sanna, «l’evasione accertata lo scorso anno per quanto riguarda l’Imu ammonta a oltre 598mila euro, di questi il Comune è riuscito a riscuoterne poco più di 1.300 euro, esattamente lo 0,22 per cento: è ovvio che così non può si può andare avanti».

Numeri che a catena fanno lievitare anche il fondo di bilancio destinato a crediti di dubbia esigibilità, arrivato ormai a oltre 80 milioni di euro. «Risorse importanti che potrebbero essere utilizzate per opere strategiche per la città, ma che invece siamo costretti a mettere da parte per far fronte a questa situazione», ha sottolineato il vicesindaco. «Un problema che cercheremo di risolvere aumentando la capacità di riscossione dell’ente, non solo in maniera coattiva ma soprattutto modificando in modo strutturale il rapporto fiduciario fra cittadini e amministrazione».

