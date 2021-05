Eva Fischer e i colori della vita 

«È fatta anche di salti, la vita. Le fughe, quasi sempre, sono gli stessi uomini a determinarle, ma i salti li fa la memoria: d’altra parte perché rammentare ogni anno, ogni mese della vita? Così Eva compare a Roma, nel ‘46». È vero, lasciarsi ingannare dai ricordi aiuta a vivere, insegna a gustare ogni frutto dell’esistenza: arte, amicizia e soprattutto amore. Proprio come ha saputo fare Eva Fischer, l’ultima testimone della Scuola Romana del dopoguerra, una donna straordinaria, fuori dal comune; uno spirito forte e coraggioso, nata ebrea in un momento della storia in cui questa condizione era solo una colpa.

Voce narrante

Le parole così dolci sono del marito Alberto Baumann, scultore. È lui l’affettuosa, intima, voce narrante attraverso brevi testi alle pareti, quasi un diario, della bella e intensa retrospettiva che i Musei civici di Cagliari dedicano alla grande artista a Palazzo di Città, fino al 17 ottobre (il resto lo fanno gli oggetti e soprattutto gli angoli con decine di fotografie). Un’esposizione ricca, ben 140 opere, testimoni del felice percorso di un’artista passata attraverso i dolori dell’Olocausto. Di una ragazza ungherese in fuga da Belgrado, costretta a vedere il padre rabbino salire su un camion dei nazisti e morire fucilato. Lei si salverà, arrivando a Bologna, con la mamma e il fratellino Roberto. Qui sarà la signorina Venturi, capace di tenere testa al gerarca Aquila nera, e campare con poco o nulla, e pedalare su un bicicletta, metafora della sua esistenza. Non è un caso se appena sposa, monta sulla canna della bici portata dal neomarxista, in piazza del Campidoglio. Prima ancora la bicicletta era stato il mezzo da staffetta partigiana. Poi sarà una delle fantasie d'artista, gli darà anima, talvolta ruote storte, incastrate l’una sull’altra, oppure saranno bici innamorate come lei e Alberto.

È la storia un’artista riconosciuta e apprezzata che sa essere protagonista della temperie culturale di un tempo speciale e unico che è la Roma negli anni ‘50 e ‘60. Un tempo travolgente come il titolo “Si aspetta la luna-dialoghi tra i colori di Eva Fischer”, scelto, per riassumere la vita, dai curatori Efisio Carbone e Alan David Baumann (l’unico figlio di Eva). Evoca un episodio del 1954, reso immortale dalla giornalista Oriana Fallaci. Scriveva così sull’Europeo: «Qualche anno fa la regina di via Margutta era Eva Fischer, bella e raffinata, amica di Tot lo scultore. Una sera sistemò il cavalletto in mezzo a piazza Navona e si mise pazientemente ad attendere la luna. Ma la luna non veniva, Eva restava immobile con lo sguardo fisso sul cielo; alla fine (…) tirò fuori un grosso foglio, lo appuntò sul cavalletto e scrisse a grosse lettere: “Si aspetta la luna”». Il giorno dopo tutta Roma diceva che Eva Fischer era impazzita.

Il segreto

Ma come poteva impazzire un’artista che ha dipinto la tragedia della Shoah, senza che nessuno, neppure i suoi familiari, si accorgesse del suo segreto? Un po’ come la faccia della luna che mai arriva. I lavori dedicati allo Shoah – musicisti che suonano strumenti che non hanno, cumuli di scarpe strappate ai proprietari, volti dietro al filo spinato – è la prima delle macro aeree in cui è suddiviso il cammino (seguono il tempo della vita e il sacro con i lavori fatti per la sinagoga di Roma). “Nessuno esce vivo dalla vita. Scappa se può e diventa ombre”, ci suggerisce il marito Alberto, mentre Eva soleva dire che “un quadro vive se porta verità e poesia”. Talvolta è un fardello pesante da lasciare agli altri perché comprendano. Prima ancora del successo, della Roma di Severini, Campigli, Levi, De Chirico, Moravia, Morante, Guttuso, Casorati, Flaiano, c’è la sua famiglia, l’affetto che tutto regge: “Nel cuore (I Baumann)”. A 87 anni (muore nel 2015) dipinge i familiari, marito, figlio, nipoti, l’idea del padre con il talled adagiato su una sedia, e lei sorridente, che mai invecchia. In fondo ci dice della consapevolezza di una donna artista, formatasi nelle grandi accademie europee, e riuscita a emergere in un mondo di uomini. Nei suoi lavori si leggono l’espressionismo tedesco, le influenze di Chagall e Picasso, l’amore per la musica (era grande amica di Ennio Morricone). Ma attraverso i caldi e densi colori, si sente il respiro della sua anima, della sua vita. Vissuta ogni istante.

