Europeo in salsa cagliaritana 

Tra i più piccoli, gli Under il tedesco Moritz Schleicher, due primi e un secondo posto, ha per ora controllato le velleità dell’italiano Luca Pacchiotti (Fraglia Vela Malcesine, 7 punti), quarto classificato all’ultimo mondiale e vincitore proprio a Cagliari dell’ultima Coppa del Presidente nel Techno e di Medea Marisa Falcioni (Sef Stamura, 13), prima ragazza. Doppietta israeliana tra gli Under 15, con Omer Shemesh (1-5-1, 7 punti) che guida davanti ad Adam Koussevitzky (10). Pierluigi Caproni (del Windsurfing Club Cagliari) ha iniziato prudente ed è comunque settimo con un 4° come miglior piazzamento. La turca Ada Tan e la spagnola Andrea Sira Martinez Mira, tra le donne sono per ora davanti all’attesa Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia). Terzo è anche il marchigiano Giulio Orlandi nell’Under 17, alle spalle del greco Petros Kontarinis e del cipriota Vasilis Charalambous. In campo femminile, come detto, Teresa Medde è scattata fortissimo: nessuno ha vinto tre prove su tre come lei ieri.

Una situazione fortemente evocativa per le ambizioni dei padroni di casa, certo, ma di sicuro non definitiva. Anzi. Dopo le prime schermaglie le classifiche sono corte e compatte in tutte le divisioni di questa classe di tavole a vela che dovrebbe fare da anticamera di quella olimpica, nel frattempo divenuta quella degli IQFoil, a rimpiazzare i gloriosi RS. Il vento ci ha messo del suo, con condizioni variabili che sottolineano ancor più la bellezza dei due campi di regata cagliaritani: prima grecale, poi vento da sud per virare a levante, con mare formato. Un “terreno di gioco” esigente, su quale si sono sbracciati i quasi 280 partecipanti all’Europeo, compresi i giapponesi (fuori classifica).

I giovani sardi hanno messo in chiaro le cose sin da subito al campionato Europeo dei Techno 293 cominciato ieri a Cagliari con vento variabile e tre prove portate a casa. Delle sette categorie (che sabato, al termine delle cinque giornate, saranno scomposte in dieci), tre vedono sventolare sul pennone la bandiera con i Quattro Mori, oltre che quella tricolore. Merito di tre rappresentanti del circolo organizzatore, Windsurfing Club Cagliari: Giorgio Falqui Cao e Angelina Medde nella categoria maggiore (Plus) e la sorella minore di quest’ultima, Teresa, tra le Under 17.

La battaglia

Le categorie

Poi gli Under 19 (che per ora sono tutti assieme, Plus e Plus Open), con Giorgio Falqui Cao eccezionale e Angelina Medde (due primi e un secondo posto) straordinari nel mettersi a dettare il passo e Veronica Poledrini ottima terza. Oggi, seconda giornata: a Marina Piccola si riparte alle 11.

