Europei, azzurri di rincorsa 

Non è un'Italia da Final Four quella del coach Pozzecco e di Spissu e Datome, la Nazionale più sarda di sempre agli Europei di basket. Le favorite sono Serbia, Francia, Grecia e Slovenia. Gli azzurri, che hanno perso per infortunio Gallinari, sono nel girone C (Milano) e vengono persino dopo Lituania, Spagna e Turchia. Giusto per ricordarlo: dopo l'impresa del 1983 con Sacchetti giocatore e Tonut padre, l'Italia ha vinto il suo secondo europeo nel 1999, dopo di che un bronzo nel 2003 e nient'altro. Eppure il Poz è fiducioso: «Abbiamo costruito un gruppo vero, vuol dire che abbiamo chiare gerarchie e obiettivi. Siamo pronti». Oggi parte Eurobasket 2022 con le partite dei gironi A e B: spiccano Spagna-Bulgaria, Slovenia-Lituania e Francia-Germania.

Al Forum

Domani a Milano iniziano le gare del girone C con la sfida dell'Italia all'Estonia (alle 21, su Elevensport e Sky) che è priva di Kaspar Treier, l'ala della Dinamo si è infortunata al gomito destro durante un amichevole e starà fuori tre mesi. L'olbiese Gigi Datome è il veterano, al sesto Europeo: «Questa squadra ha dei limiti ma ne è consapevole e sa come affrontarli. Nove dei miei compagni di squadra lo scorso anno si sono qualificati per l'Olimpiade dimostrando che si può sognare e raggiungere grandi risultati».

Gli azzurri e il girone C

Nei tornei amichevoli e nelle due vittorie di qualificazione ai Mondiali 2023 (contro Ucraina e Georgia) il ct è sempre partito con play Spissu, guardia Tonut, ala piccola Fontecchio, ala grande Polonara e Melli che proprio pivot non è ma con intelligenza tattica sa sopperire. In panchina il primo cambio dei piccoli è Mannion, mentre Pajola e Baldasso sono stati utilizzati pochino. Datome gioca da “3”, Ricci si alterna con Polonara. Tra i pivot Biligha ha più spazio di Tessitori, ripescato dopo l'infortunio a Gallinari.