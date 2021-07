Europa sotto choc, la morte nel fango 

BERLINO. L’acqua alta poco a poco cala, e col passare delle ore si scoprono nuovi morti. Per i soccorritori, nelle zone alluvionate del Centroeuropa, l’estenuante corsa contro il tempo per salvare i dispersi non è ancora finita. Il bilancio del disastro in Germania è drammatico, innanzitutto in termini di vite umane: almeno 141 vittime e un migliaio di feriti. In Belgio ci sono 27 decessi e 103 persone di cui non si hanno notizie dopo la catastrofe provocata dalla pioggia.

Ancora paura

E nel paesaggio devastato dalla forza di acqua e fango, i danni materiali. Case, negozi, auto distrutte, e intere comunità scioccate, nei loro paesini trasfigurati nel giro di ore. «Il vostro destino ci strappa il cuore dal petto - ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier – A tante persone nella regione non è rimasto altro che la speranza e abbiamo il dovere di non deluderla. I forti temporali dei giorni scorsi hanno continuato a provocare danni e paura anche nella notte, quando ha ceduto l’argine del fiume Rur, e nella città di Wassenberg (del distretto di Heinsberg) sono state evacuate 700 persone.

«Sono triste e scioccata nel vedere questa devastazione. Noi europei siamo con voi in questo momento difficile con tutto il cuore. Il vostro dolore è il nostro, ma ne usciremo insieme», ha detto invece la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo un sopralluogo nelle cittadine belghe di Rochefort e Pepinster colpite dalle alluvioni. Angela Merkel, di ritorno dalla visita di Stato negli Usa, da dove ha seguito lo sviluppo e gli effetti della «catastrofe», sarà sui luoghi del disastro oggi. In Germania sono 23 mila le persone mobilitate: oltre ai vigili del fuoco, alla polizia e al Technische Hilfswerk, l’esercito interviene con 900 militari e i suoi carri armati, per fronteggiare il disastro delle strade.

I primi rientri in casa

Ieri c’è stata anche qualche notizia positiva come i primi rientri nelle case di Treviri, nel quartiere di Ehrang, dove l’esondazione del fiume Kyll aveva provocato lo sgombero di mille persone per i danni a ben 670 case, dove l’acqua aveva distrutto cantine e primi piani. Ma chi potrà di nuovo dormire nella sua stanza, dopo le perizie tecniche per accertare che non vi siano stati danni statici, non avrà ancora acqua e luce. Inoltre nella città di Erftstadt (Vestfalia), dove alcune case erano state travolte e distrutte dall’alluvione, non vi sarebbero vittime. Le ricerche nei due land più colpiti continuano senza sosta fino all’arrivo del buio, dall’alto, a bordo degli elicotteri, ma anche casa per casa.

