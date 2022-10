Europa a tinte azzurre 

La finale del fioretto, tiratissima, profuma di grandi manifestazioni ed è punteggiata da lame azzurre: per i Carabinieri (che la spuntano 45-43), tirano Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia); per le Fiamme Oro, Giulia Amore, Vittoria Ciampalini, Martina Favaretto e Alice Volpi. Terze le spagnole del Cardenal Cisneros, quarta la Steaua Bucharest.

Quattro titoli europei (e un secondo posto) su cinque posso bastare a certificare lo strapotere italiano nella Coppa Europa per Club di scherma, conclusa ieri a Cagliari con un bel successo tecnico-sportivo e organizzativo (applausi all’Accademia d’Armi Athos) ma magari non di pubblico. La seconda giornata di gare ha visto il successo di Carabinieri nel fioretto femminile, Fiamme Oro nella sciabola maschile e Aeronautica Militare in quella femminile.

Fioretto femminile

La finale del fioretto, tiratissima, profuma di grandi manifestazioni ed è punteggiata da lame azzurre: per i Carabinieri (che la spuntano 45-43), tirano Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia); per le Fiamme Oro, Giulia Amore, Vittoria Ciampalini, Martina Favaretto e Alice Volpi. Terze le spagnole del Cardenal Cisneros, quarta la Steaua Bucharest.

I tornei di sciabola

La polizia si rifà nella sciabola maschile. Al PalaPirastu, Luca Curatoli, Luca Fioretto, Riccardo Nuccio, Pietro Torre battono per 45-33 la Dinamo Bucharest di Rares Ailinca, Cordin Cozmuleanu, Iulian Teodosiu e Paul Ursachi e consegnano la Coppa Europa alle bacheche delle Fiamme Oro. Bronzo all’Ucraina (45-32 nella finalina con l’Esercito (Dario Cavaliere, Gabriele Foschini, Emanuele Nardella, Giovanni Repetti).

L’Aeronautica Militare (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia Rotili) ha chiuso la tripletta italiana nella sciabola imponendosi per 45-38 sulle Fiamme Oro (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello), alla terza finale di giornata. Terze lespagnole di El Oso y el Madroño davanti alla Bulgaria.

La prima giornata

Sabato le Fiamme oro (senza dubbio il miglior club a Cagliari) avevano conquistato il titoli nella spada femminile, mentre i francesi dell’Issy Le Molineaux avevano vinto il fioretto maschile ai danni delle Fiamme Gialle. Come detto, ad arricchire l’ottimo risultato sportivo (soprattutto per l’Italia) in questa prima inedita Coppa Europa per Club con cinque armi riunite, non avrebbe stonato una maggiore presenza di pubblico. Una presenza all’altezza della qualità tecnica degli assalti, dell’investimento delle istituzioni e dell’ottimo lavoro fatto dagli organizzatori scelti dalla Federscherma.

