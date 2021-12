Eurallumina,  slitta l’apertura 

Per il Paur Eurallumina c’è ancora da attendere. La conferenza dei servizi di martedì non si è conclusa con una decisione sul provvedimento autorizzativo unico regionale ma con la richiesta di nuove integrazioni all’azienda che ora dovrà rispondere. Un nuovo slittamento che lascia l’amaro in bocca alle organizzazioni sindacali. «Le nuove osservazioni arrivano dalla Provincia e riguardano il bacino dei fanghi rossi - dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil -che però era già nel progetto autorizzato nel 2019. Ci auguriamo che, dopo la risposta che l’azienda darà nelle prossime settimane, si arrivi finalmente a conclusione perché in questa vertenza il tempo è una variante fondamentale nell’ottica degli investimenti programmati dalla Rusal». Dopo la fumata grigia di martedì, per l’Eurallumina la questione Paur si sposta al nuovo anno. «Ci aspettavamo che questa fosse la conferenza decisoria, quella definitiva per il rilascio del Paur - dice Nino D’Orso, segretario della Femca Cisl - invece bisogna aspettare ancora perché ci sono nuove osservazioni da parte della Provincia, ente che sin dall’inizio segue questa procedura. Non vorremmo che questo continuo slittamento in avanti, alla lunga avesse ripercussioni sul rilancio della fabbrica».

Incognita metano

Altra questione fondamentale per la ripartenza dell’Eurallumina è l’arrivo del metano a Portovesme. La Rusal infatti punta su una caldaia a gas per l’autoproduzione dell’energia necessaria agli impianti. «È necessario che il Dpcm venga firmato al più presto, senza più ritardi - si legge in una nota della Femca Cisl - il gas deve arrivare tramite gasiera perché è il modo più veloce, dal punto di vista autorizzativo, perché ciò avvenga. Inoltre lanciamo un appello perché non si faccia terrorismo su un’infrastruttura che, siamo convinti, verrà costruita in piena sicurezza, altrimenti saremo noi i primi ad essere contrari. Il sindacato ha il dovere di difendere i lavoratori e, in questo momento, anche le aziende che sono in difficoltà per scongiurare i licenziamenti che ulteriori ritardi potrebbero generare».

