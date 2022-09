«Eurallumina, senza gas non si riparte» 

Senza gas il progetto Eurallumina è destinato a naufragare: l’allarme dell’azienda è risuonato forte e chiaro durante l’incontro di ieri mattina in Confindustria. Un vertice per fare il punto della situazione, da cui sono emerse le criticità più rilevanti per l’Eurallumina di Portovesme. Senza Gnl il progetto di rilancio non si reggerebbe perché non si potrebbe produrre l’energia termica indispensabile al processo produttivo, ha sottolineato l’azienda durante l’incontro.

Il porto

Altro problema non secondario riguarda la funzionalità del porto di Portovesme, individuato dal Dpcm Sardegna (impugnato dalla Regione) per ospitare uno dei due rigassificatori pensati per l’Isola. Il fondale è troppo basso, poco profondo per accogliere la gasiera e le navi che dovrebbero rifornirla. «I lavori di escavo non sono ancora partiti e questo si trasforma in una ulteriore criticità per l’intero progetto - si legge in una nota di Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Enzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec) - riteniamo che sia indispensabile partire con il commissariamento dell’opera affinchè si possa partire con gli interventi». Qualche anno fa l’appalto per l’escavo del porto è stato affidato ad una società ma all’orizzonte c’è un possibile contenzioso sul valore di carotaggi eseguiti. Risultato: l’escavo, fondamentale per il rilancio del porto industriale, non è partito. Da qui la proposta dei sindacati, da girare alla politica, di far commissariare l’opera di dragaggio per fare in modo che il porto possa accogliere la gasiera.

La burocrazia

«I tempi sono sempre troppo lunghi - sostengono i sindacati - è bene ricordare che il progetto propedeutico al riavvio dello stabilimento è stato predisposto 11 anni fa e modificato più volte in corso d’opera». Sul caso Eurallumina interviene Romina Mura, deputata Pd, presidente della Commissione Lavoro. «Vigileremo affinchè siano dati tempi cert per creare le condizioni che consentano a Eurallumina di ripartire - dice Romina Mura - senza gas in Sardegna non c’è transizione di alcun tipo, né energetica, né industriale né ambientale». Intanto per oggi è previsto un incontro decisivo su caro energia per Portovesme srl con Mite e Mise.