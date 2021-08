Eurallumina, mesi cruciali per il rilancio  

Per l’Eurallumina di Portovesme è ora di stringere i tempi. L’assessorato regionale all’Ambiente ha convocato per il 5 ottobre la conferenza dei servizi sul Paur (provvedimento autorizzativo unico regionale) richiesto dall’azienda per il progetto di rilancio.

L’attesa

Sarà una data cruciale per l’iter autorizzativo e per il futuro dello stabilimento Rusal, fermo ormai dal 2009. Ma i lavoratori attendono con il fiato sospeso anche un altro provvedimento, vitale per il riavvio: la firma sul Dpcm Sardegna, quello che dovrà stabilire le opere strategiche legate all’arrivo del metano nell’Isola. Senza gas il progetto di rilancio non si regge: sarebbe proprio una centrale a gas, secondo il piano della Rusal, a dover auto- produrre l’energia necessaria per il processo produttivo.

«La firma del Dpcm da parte del Ministro Cingolani era attesa per i primi di agosto - dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil - ma dopo le dichiarazioni dell’Enel sul progetto di Sardegna Verde, la firma è slittata a fine mese. Siamo abbastanza preoccupati perché non sappiamo se ci saranno e quali saranno le modifiche apportate al decreto. Di sicuro il metano è un pezzo irrinunciabile della transizione energetica in Sardegna>. Come sarà formulato il Dpcm Sardegna e quale ruolo avrà il gas nel futuro prossimo della politica energetica sarda si scoprirà a fine agosto, quando dovrebbe arrivare la firma del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Un appuntamento importante per la Sardegna, vitale per il futuro dell’Eurallumina.

Gli incontri

A Portovesme si susseguono le riunioni con i vertici Rusal, interessati a chiudere rapidamente l’iter autorizzativo per poter avviare i lavori negli impianti. Intanto procedono gli interventi di bonifica nell’area D, nell’area di Sa Foxi. Il 5 ottobre al momento è la prima certezza del percorso verso le autorizzazioni. «I tempi di attesa troppo lunghi - dice Antonello Pirotto, storico leader delle tute verdi - possono mettere a rischio investimenti e status dei lavoratori, intesi come presenze in fabbrica e sussidi a chi è in regime di sospensione. Situazioni che ci costringerebbero a riprendere le dure azioni di lotta condotte per tanti anni».

